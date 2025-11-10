Teknisk säljsupport till Univox
Performiq AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Performiq AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du ha ett jobb där du kombinerar teknik, kundkontakt och försäljning och samtidigt bidrar till att göra samhället mer tillgängligt för personer med hörselnedsättning? Då kan detta vara en roll för dig!
Univox utvecklar och levererar hörslingor och ljudsystem som gör offentliga miljöer tillgängliga för alla. Här får du en varierad vardag där du ena dagen sitter på kontoret och stöttar kunder via telefon och mejl i tekniska frågor, för att nästa dag vara ute hos en kund och diskutera installation eller visa hur systemen fungerar. Du blir en viktig länk mellan teknik, service och försäljning. Från rådgivning och support till att skapa långsiktiga relationer med nya och befintliga kunder, både inom Sverige och internationellt.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
• Ge teknisk rådgivning och support till kunder - både över telefon/mejl och på plats
• Besöka kunder inför eller under installationer och hålla utbildningar för installatörer och användare
• Visa upp produkter på mässor, event och presentationer i Sverige och utomlands
• Vara med och utveckla försäljningen och kundupplevelsen tillsammans med teamet
Personprofil
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse, är nyfiken och noggrann. Du drivs av att göra rätt, lösa problem och hitta smarta lösningar för kunder. Förmodligen har du tidigare arbetat inom service eller försäljning och trivs i en roll där du får kombinera kundkontakt med tekniska frågor.
Du har lätt för att möta människor, är kommunikativ och social, och du gillar att skapa förtroende i dialogen med kunder. Samtidigt är du självgående, initiativrik och orädd för nya utmaningar.
Prestigelöshet är viktigt för dig, du hjälper gärna till där det behövs och värdesätter ett nära samarbete med kollegor. Hos Univox arbetar vi som ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra och delar med oss av kunskap för att lyckas tillsammans.
Vi ser gärna att du har
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska - fler språk är ett plus
• Fullständig gymnasieutbildning
• God kommunikativ förmåga och vana att arbeta mot kund
• Goda kunskaper i Microsoft Office/365
• Meriterande om du har erfarenhet inom ljudteknik eller ITÖvrig information
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Flexibla kontorstider, möjlighet till hybridarbete (1 dag/vecka på distans)
Resor: Förekommer, både inom Sverige och internationellt (mässor, kundbesök)
Plats: Förrådsvägen 2B, Lidingö
Urval sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8881". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PerformIQ Work AB Jobbnummer
9596356