Teknisk Säljare Thomas Betong
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2026-06-04
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Thomas Betong | Region Stockholm
Vi söker dig som älskar betong!
Vill du kombinera teknik, affärer och kundrelationer? Nu söker Thomas Betong en teknisk säljare som vill vara med och utveckla och stärka marknaden i distriktet Uppsala till Södertälje.
Om rollen
Som teknisk säljare hos Thomas Betong har du en nyckelroll där du ansvarar för både försäljning och teknisk rådgivning inom betong. Du arbetar nära kunder i projektens alla faser – från offert och specifikation till leverans och uppföljning. Kunderna stäcker sig från stora infrastrukturprojekt till privata garageuppfarter och du får bidra hela vägen, även om det största fokuset ligger på större entreprenörer och större projekt.
Du driver försäljningen framåt samtidigt som du säkerställer att rätt produkt och lösning används för varje projekt.
Du blir en del i det fyra personer starka säljteamet och utgår från vårt Regionkontor i Stäket i Järfalla kommun. Det är ett gott samarbete i regionen och finns en väldigt bra kompetens som ger goda förutsättningar för bra lösningar för kunderna, en samarbetsanda som benämns Team Thomas.
Dina arbetsuppgifter
Aktivt arbeta brett med försäljning av betong, främst till entreprenörer och byggföretag
Ansvara för kundrelationer och utveckla befintliga konton
Identifiera och proaktivt bearbeta nya affärsmöjligheter i distriktet
Ge teknisk rådgivning kring betongval, användning och lösningar
Ta fram offerter och följa upp affärer
Koordinera leveranser tillsammans med produktion och logistik
Vara delaktig i projekt från planering till genomförande
Vi söker dig som
Vi tror att du idag antingen jobbar inom betongbranschen, eller att du arbetar i en ledande befattning på en byggarbetsplats och har för förståelse för betongens del i byggprocessen
Meriterande är errfarenhet av teknisk försäljning, gärna inom bygg, anläggning eller industri, eller alternativt har teknisk bakgrund inom betong/bygg och vill arbeta mer kommersiellt
Är affärsdriven, självgående och har ett starkt kundfokus
Trivs i en roll med mycket eget ansvar och frihet
Har god kommunikativ förmåga och bygger långsiktiga relationer
Har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från betongbranschen eller närliggande material
Förståelse för byggprocesser och entreprenadprojekt
Vana av att arbeta i CRM- eller affärssystem
Om Thomas Betong
Thomas Betong är en ledande leverantör av högkvalitativ fabriksbetong med starkt fokus på hållbarhet, innovation och kundanpassade lösningar. Här får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar och stort engagemang.
Thomas Betong är en del av Thomas Concrete Group, ett svenskt familjeägt och långsiktigt bolag där vi tillsammans med våra kunder bidrar till ett hållbart byggande. Från ett 40-tal fabriker runt om i landet tillverkar vi och levererar både färsk betong och prefabricerade betongelement i riktigt hög kvalitet. Med en önskan om att uppfattas vara bäst i branschen som Specialisterna på betong delar vi gärna med oss av vår erfarenhet och unika betongkompetens.
Vi erbjuder
En affärsnära roll med stort eget ansvar
Möjlighet att påverka och utveckla ditt distrikt
Ett starkt varumärke och kvalitativa produkter
Engagerade kollegor och en stabil organisation
Låter det som något för dig?
Skicka in ditt CV via länken! Om du har frågor, kontakta gärna Cecilia Grönlund på Cecilia@prowork.se
eller 0709838465. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072)
113 65 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9948080