Teknisk säljare
Solsystem Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-11-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solsystem Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Lerum
, Öckerö
eller i hela Sverige
Om jobbet
Är du passionerad för försäljning och brinner för det personliga mötet med andra människor? Vill du påverka din egna lön genom att ge det lilla extra? Vill du vara med och göra skillnad för en ljusare morgondag? Om ja, kan du vara vår nästa tekniska säljare på Solsystem Sverige AB.
Som teknisk säljare på Solsystem Sverige AB representerar du ett starkt varumärke lokalt i Göteborg. Du får möjligheten att göra skillnad i en växande bransch med ständig utveckling och nya innovativa lösningar. I rollen som teknisk säljare arbetar du i en proaktiv försäljningskultur tillsammans med andra tekniska säljare på fält med full support och vägledning från vår organisation och närmaste försäljningschef där vi tillsammans växer under vårt starka varumärke.
Vi söker dig som:
Är lösningsorienterad och har ett stort engagemang till att ständigt vilja utvecklas som säljare.
Är tävlingsinriktad med stor drivkraft att hela tiden ta nästa steg.
Duktig på att bygga nya och utveckla befintliga relationer genom proaktiv försäljning.
Intresse för hållbarhet och tekniska lösningar.
B-Körkort.
Obehindrad talar svenska i både tal och skrift.
Har god datavana.
Erfarenhet av tidigare försäljning är meriterande.
Vi erbjuder:
Kontor i Göteborg.
Tjänstebil.
Garantilön.
Garanterad månadslön på 45 000 kr inom 6 månader.
Marknadens bästa provisioner.
Arbetstider mellan 10:00-19:00 med möjligheten att arbeta hemifrån på fredagar.
Branschutbildning med ordentlig onboarding.
Otroliga möjligheter att klättra i ett växande företag.
Proaktiv försäljningskultur
Solsystem finns i dag i stora delar av södra Sverige och hjälper både privatpersoner och företag att investera i solenergi, batteri och laddboxar. Oavsett om det handlar om villor, sommarstugor, lantbruk eller större projekt jobbar vi efter samma modell: att erbjuda kundanpassade tekniska lösningar där vi tar ansvar för allt från uppstart till målgång.
Försäljning kräver ett starkt engagemang där din uppgift är att söka nya kunder genom proaktiv försäljning för att leda affären i mål. Du arbetar mot en provisionsbaserad lön med garantilön i botten. Du har möjlighet att tillsammans med våra andra tekniska säljare klättra i ett växande företag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solsystem Sverige AB
(org.nr 559126-7769), https://www.solsystem.com/ Arbetsplats
Solsystem Kontakt
Mattias Fagerström mattias.fagerstrom@solsystem.com 076-020 25 34 Jobbnummer
9606206