Teknisk säljare - Sto Scandinavia AB
AS&B Executive AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2026-07-14
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Om Sto Scandinavia
Sto Scandinavia AB är en ledande leverantör av innovativa lösningar inom fasader, interiörer, betongrenovering och golv. Företaget, med ca 5 500 anställda globalt och en omsättning på 1,6 miljarder Euro, fokuserar på hållbart byggande som gynnar både människor, samhälle och miljö. I Sverige har vi cirka 115 dedikerade medarbetare som arbetar engagerat från idé till färdigställande, och säkerställer högsta kvalitet och service.
Om tjänsten
Vill du kombinera teknisk kunskap med affärsutveckling och långsiktiga kundrelationer? Då kan rollen som Teknisk säljare hos Sto vara nästa steg för dig!
Du ansvarar för att utveckla affären inom ditt distrikt (Småland) genom att vårda befintliga kundrelationer och arbeta proaktivt med att identifiera och etablera nya affärsmöjligheter. Med hjälp av en strukturerad försäljningsprocess planerar du ditt arbete långsiktigt, driver kundprojekt framåt och skapar långsiktiga relationer genom ett högt engagemang.
Du arbetar med Stos kompletta systemlösningar inom puts-, fasad- och fasadisoleringssystem och är en naturlig rådgivare till entreprenörer, byggföretag, fasadentreprenörer och andra aktörer inom byggbranschen. Genom din tekniska kompetens hjälper du kunderna att hitta den lösning som bäst möter deras behov och krav.
Arbetsuppgifter
• Proaktivt bearbeta marknaden och utveckla både nya och befintliga kundrelationer.
• Planera och genomföra kundbesök samt identifiera nya affärsmöjligheter.
• Arbeta enligt en strukturerad försäljningsprocess med tydlig årsplanering, aktivitetsplaner och uppföljning.
• Ta fram lösningsförslag, offerter och följa upp affärer från första kontakt till avslut.
Din profil
Vi söker dig som har erfarenhet av teknisk försäljning inom byggbranschen och ett genuint intresse för att skapa långsiktiga affärsrelationer. Har du kunskap om fasader, puts, fasadsystem eller närliggande produkter är det meriterande.
Du är en person som tar initiativ, arbetar proaktivt och trivs med att själv planera och prioritera ditt arbete. Samtidigt är du strukturerad och ser värdet av att arbeta enligt en tydlig försäljningsprocess där aktiviteter, uppföljning och långsiktighet leder till goda resultat.
Vi tror att du:
• har erfarenhet av B2B-försäljning inom bygg- eller entreprenadbranschen
• är van att arbeta självständigt mot uppsatta mål och budget
• har god teknisk förståelse och förmåga att omsätta kundbehov till rätt lösning
• bygger förtroende genom ett professionellt och affärsmässigt arbetssätt
• har god administrativ förmåga och arbetar strukturerat i CRM och övriga säljsystem.
Vi erbjuder
Hos Sto blir du en del av en internationell marknadsledare med starkt varumärke, hög teknisk kompetens och produkter av högsta kvalitet. Du får ett stort eget ansvar och möjlighet att utveckla både affären och dig själv tillsammans med engagerade kollegor.
Placering: Värnamo (för rätt person kan även annan placeringsort i Småland alternativ Helsingborg bli aktuell)Publiceringsdatum2026-07-14Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor kring rollen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Rickard Jonsson på antingen 0705587001 eller rickard.jonsson@asb-executive.se
. Vi ser fram emot din ansökan snarast möjligt, dock senast söndagen den 16:e augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AS&B Executive AB
(org.nr 556625-5260)
Gesällgatan 6 (visa karta
)
582 77 LINKÖPING Arbetsplats
Sto Scandinavia AB Jobbnummer
10002957