Teknisk Ritare / CAD-konstruktör (AutoCAD)
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-07-15
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Vill du arbeta i en teknisk miljö där du får kombinera CAD-arbete med granskning och uppdatering av teknisk dokumentation? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Som teknisk ritare kommer du att arbeta med att granska, uppdatera och revidera tekniska ritningar och processdokumentation. Du blir en viktig del av verksamheten och säkerställer att ritningsunderlag håller hög kvalitet och är uppdaterade enligt gällande krav.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Arbeta i AutoCAD med uppdatering och revidering av tekniska ritningar.
Granska och kvalitetssäkra ingenjörsritningar.
Hantera och uppdatera P&ID-scheman (Process & Instrumentation Diagrams).
Säkerställa att dokumentation och ritningsunderlag är korrekta och aktuella.
Samarbeta med ingenjörer och andra tekniska funktioner i organisationen.
Vi söker dig som har
Erfarenhet som teknisk ritare, CAD-ritare eller motsvarande.
God kunskap i AutoCAD.
Erfarenhet av att läsa, förstå och uppdatera P&ID-ritningar.
Teknisk förståelse inom industri-, process- eller tillverkningsmiljö.
God förmåga att arbeta strukturerat och noggrant.
Meriterande
Erfarenhet från processindustri, kemi-, energi- eller tillverkningsindustri.
Erfarenhet av dokumenthanteringssystem och teknisk dokumentation.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är noggrann, analytisk och kvalitetsmedveten. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta med olika funktioner i en teknisk organisation.Övrig information
Placering: Malmö
Start: Augusti/September
Anställningsform: Du startar som konsult hos Jefferson Wells med eventuell möjlighet till anställning hos kund.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jenny Öster jenny.oster@manpower.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Södergatan 24 (visa karta
)
211 34 MALMÖ Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Jenny Öster jenny.oster@manpower.se Jobbnummer
10003428