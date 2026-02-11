Teknisk Projektledare, Memo AB
Är du redo att ta ditt nästa kliv i din karriär? Då kanske denna tjänst som är en rekrytering är något för dig!MEMO är en komplett leverantör av avancerad formsprutning till kunder inom bland annat verkstadsindustri, försvarsindustri och medicinteknik, där kraven är höga på kvalitet och precision. Genom lång erfarenhet, högt kvalitetsmedvetande och engagerad och kompetent personal är vi en effektiv och självklar partner till våra kunder. Hos oss står kunden alltid i centrum. Läs mer på www.memo.se
Det går riktigt bra för oss! För att möta våra kunders behov förstärker vi organisation med en Teknisk projektledare med placeringsort i Köping.
Om rollen
Som teknisk projektledare är du navet mellan kund, sälj och teknik. Du ansvarar för kundkontakt, affärsutveckling och genomförande av kundanpassade tekniska projekt. Från första kunddialog bygger du förtroende, fångar behov och omsätter dem till lönsamma lösningar.
Du driver hela processen från tidig förstudie, via offert och avtal, till leverans och uppföljning. Under resans gång samordnar du interna och externa resurser så att alla arbetar mot samma mål. Samtidigt håller du struktur på tidplaner, budgetar och kvalitet för att säkra en stabil leverans. I din vardag kombinerar du prospektering, behovsanalys och offertarbete med närvarande projektledning hos kund.Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Leda tekniska projekt från tidig utvecklingsfas till stabil serieproduktion tillsammans med tvärfunktionella team.
• Säkerställa att produkter införs effektivt i produktionen med rätt kvalitet, tidplan och kostnad.
• Agera nav mellan kund, utveckling och produktion för att skapa värde i varje projekt.
• Vårda och utveckla befintliga kundrelationer samt identifiera nya behov och affärsmöjligheter.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
• ingenjörsutbildning eller annan motsvarande förvärvad kunskap
• några års erfarenhet av teknisk projektledning mot tillverkande industri eller arbetat i relevant tillverkande industri
• tekniskt och ekonomisk förståelse
• förmåga att nå uppställda mål
• förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i såväl tal som skrift
• erfarenhet av plast är starkt meriterande
• erfarenhet av verktyg är starkt meriterande
• B-körkort
Personlighet
För att bli framgångsrik i rollen ser vi att du är:
• tekniskt kunskap och erfarenhet från tillverkande industri, där plastindustrin är meriterande
• engagerad som smittar av sig på såväl kunder som medarbetare
• en doer som skapar och avslutar aktiviteter
• kommunikativ och är van vid kommunikation med olika mottagare
• van vid att arbeta såväl ensam som i grupp
• serviceinriktad med ett starkt kundfokus
• positiv
Vi erbjuder dig
• intressanta och självständiga arbetsuppgifter
• ett positivt och trevligt gäng
• stabil arbetsgivare med framtidsfokus
• balans mellan jobb och fritid
