Nordahl - Account Manager
Infinity Human Resources Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-09
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. Åke Nordahl AB är ett väletablerat företag, som grundades för över 60 år sedan. Företaget ingår i koncernen Packoplock Scandinavia AB som har verksamheter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Koncernen omsätter mer än 600 miljoner. I över 65 år har vi på Nordahl byggt upp en bred kunskap inom butiksemballage och vet hur rätt lösningar kan stärka både varumärke och kundupplevelse i butik. Vi vet hur viktigt det är att varje detalj bidrar till helheten – från snygga och funktionella förpackningar till smidiga lösningar både i kassalinjen och på lagret bakom kulisserna. Därför har vi utvecklat vårt sortiment för att möta butikers behov, samtidigt som vi även erbjuder lösningar för e‐handel och lager. Med lång erfarenhet och ett ständigt uppdaterat sortiment hjälper vi våra kunder att skapa en professionell, attraktiv och effektiv butiksmiljö. Vi är stolta över att kunna leva upp till höga krav på service, kvalitet, konkurrenskraftiga priser, brett sortiment och snabba leveranser .
Nordahl är en av Sveriges största och äldsta leverantörer av butiksemballage, e-handelsemballage och kassar med eget tryck. Vi är 16 medarbetare varav ungefär hälften arbetar med försäljning av kundunika produkter. På den avdelningen tar vi hand om allt som skall profileras med kunders unika tryck/logo/design. Vi växer och behöver därför stärka upp teamet med en ny Account Manager i Stockholmsområdet.
RollenSom Account Manager hos Nordahl får du en nyckelroll i vår fortsatta satsning och fokusering på Retail-segmentet i Stockholm med omnejd. Du ansvarar för att utveckla både befintliga och nya kunder med fokus på kundanpassat butiksemballage och lösningar som stärker kundernas varumärken och kundupplevelse i samband med köp i butik.
Du utgår från Stockholm och kommer att spendera mycket tid ute hos kunder i Stockholmsområdet. För oss handlar försäljning om närvaro, relationer och att förstå kundens verksamhet på djupet. Därför söker vi dig som trivs bäst ute på fältet, nära kunderna och deras verksamheter. Du kommer att arbeta med välkända varumärken och kedjor och där vidareutveckla samarbeten men samtidigt arbetar du aktivt med att identifiera nya affärsmöjligheter och skapa nya relationer. Oavsett om kunden redan finns i vår portfölj eller är helt ny är ditt uppdrag att förstå verksamheten, hitta utvecklingsmöjligheter och skapa långsiktiga affärer.
Du kommer att få en gedigen introduktion och utbildning under dina första sex månader för att få bästa möjliga förutsättningar att lyckas i rollen.
Kort summerat kommer du att:
Ansvara för försäljning och affärsutveckling mot retailkunder i Stockholmsområdet
Utveckla och stärka relationer med både befintliga och nya kunder
Arbeta proaktivt med kundbesök och behovsanalyser
Driva hela säljprocessen från första kontakt till långsiktigt samarbete
Vara en viktig del i Nordahls fortsatta satsning på ett ännu mer kundnära och relationsdrivet säljarbete
Din profilVi tror att du är en person som drivs av att skapa affärer och bygga relationer. Du är trygg i mötet med kunder, har ett starkt eget driv och är inte rädd för att ta första kontakten eller knacka på hos en potentiell kund. Vi söker inte någon som väntar på att telefonen ska ringa – vi söker dig som är nyfiken, initiativrik och hungrig på att skapa affärer. Du tycker om att bygga förtroende och vågar ta kontakt med nya potentiella samarbetspartners.
Du trivs med frihet under ansvar men också att vara med i hela kedjan från idé tills att produkten finns ute hos kund.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Minst 3 års erfarenhet av B2B-försäljning och/eller relationsskapande affärer inom Retail eller profil- och förpackningslösningar
Ett starkt affärsdriv och en naturlig nyfikenhet
Förmåga att skapa förtroende på alla nivåer hos kunden
Vana att självständigt planera och driva ditt arbete
God dator- och systemvana
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Vad erbjuder vi Hos Nordahl blir du en del av ett företag med lång erfarenhet, hög kompetens och en stark position på marknaden. Vi erbjuder en roll med stor frihet under ansvar där du får möjlighet att påverka både din egen utveckling och företagets framtida tillväxt.
Du kommer att arbeta i en organisation som präglas av entreprenörskap, engagemang och nära samarbete. Här värdesätter vi initiativförmåga, affärsmannaskap och långsiktiga relationer – både med våra kunder och med varandra.
Övrig information
Placeringsort: Stockholm med omnejdArbetsform: Fältbaserad tjänst med utgångspunkt från StockholmBil: Ingår, resor är en naturlig del av tjänstenPension: JaFriskvård: JaKontakt och ansökanInfinity HR är vår partner i denna rekrytering. För mer information om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta: Emil Nilsson – 070-559 11 92, Mårten Näsvall - marten.nasvall@infinityhr.se
eller Anton Fredriksson – anton.fredriksson@infinityhr.se
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Välkommen med din ansökan via ansökningsformuläret nedan. Vi tar inte emot ansökningar via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity Human Resources Sweden AB
(org.nr 556783-3156)
111 20 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordahl Kontakt
Rekryterare
Anton Fredriksson anton.fredriksson@infinityhr.se Jobbnummer
9956244