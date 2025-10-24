Teknisk projektledare, Marinmuseum
2025-10-24
Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) vann utmärkelsen "Sveriges modernaste myndighet 2023" för sitt arbete med förnyelse och innovation, ledarskap och medarbetarskap, hållbar utveckling samt rättssäkerhet och effektivitet.
Vi arbetar med kulturarvet med visionen om att vidga människors världsbild genom kunskap, upplevelser och engagemang. Myndigheten har ett väl integrerat hållbarhetsarbete och vill även inspirera andra till att agera för en hållbar framtid.
Vi har ett spännande utvecklingsarbete framför oss när myndigheten växer 2026. Vi ska fortsätta att utveckla en kultur och arbetssätt där människor och idéer får utrymme att växa och samtidigt bygga en gemensam kultur med gemensamma arbetssätt i en ny organisationsstruktur i en större myndighet. Vi utvecklar en effektiv samarbetskultur som kännetecknas av tillit, nyfikenhet och ansvarstagande. En kultur där vi blir bättre tillsammans!Publiceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
Som teknisk projektledare arbetar du med förvaltning av utställningar, där felsökning och tekniskt servicearbete är en naturlig del för att säkerställa god kvalitet gentemot besökarna. Du är med och projekterar tekniken till produktion av nya utställningar, där du även ansvarar för budgetering och inköp av utrustning samt driftsätter och testar teknik inom ditt område. Med en hög problemlösningsförmåga och ett övergripande branschintresse följer du gärna den tekniska utvecklingen och vågar testa nya produkter och lösningar för att utveckla tekniska koncept. Du bidrar gärna med din expertis och idérikedom inom exempelvis ljus/AV- och datateknik och ser samarbete som en naturlig väg framåt för att gemensamt nå målet.
Med din breda tekniska kunskap lyssnar du in producenternas tankar om val av teknik och du föreslår lösningar som du anser passa bäst för att förmedla tänkt budskap. Du planerar och väljer i samråd tekniska lösningar som passar för drift och underhåll. Du får även möjlighet att arbeta med övergripande utvecklingsarbete på myndighetsnivå inom ditt område. Som teknisk projektledare arbetar du också tillsammans med övriga tekniker i myndigheten med fysisk produktion, installation och installation av museets utställningar. I rollen ingår höghöjdarbete, heta arbete och riggsäkerhet.
Din kompetens och erfarenhet
Du ska ha en teknisk utbildning på gymnasie- eller högskolenivå eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha flera års erfarenhet av tekniskt arbete inom publik verksamhet, till exempel scenkonst eller museiutställningar där förmedling av kunskaper/information till besökare ingått och bred kunskap inom digital teknik, ljus- och AV-teknik, styrsystem och nätverksteknik. Du är en initiativtagande tekniker med erfarenhet av att driva projekt från idé till färdig leverans, samt av underhåll, drift och service av teknik och byggnationer för utställningar. Du har praktisk erfarenhet av byggnationer, dekor och inredning, inklusive hantering av snickerimaskiner. Du har en blick för vad som behöver åtgärdas i det dagliga underhållet och ger förtroendefull service i museernas utställningar. Det är meriterande om du har erfarenheter av teknisk projektledning samt programvaror för styrning av ljus och AV såsom Ecue, Blocks, Watchout eller motsvarande, samt giltiga certifikat för mobila plattformar och heta arbeten.
Dina egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Du är serviceinriktad och vill bidra till att våra besökare får ett minnesvärt museibesök. Du har lätt för att kommunicera och samarbeta med teknikerkollegor, övriga medarbetare och externa samarbetspartner och du levererar snabbt och med hög kvalitet i samarbete med andra. Du arbetar självständigt, söker aktivt information och tar egna initiativ för att lösa problem. Med ett proaktivt förhållningssätt ser du vad som behöver åtgärdas innan det påverkar besökarnas upplevelse. Du är en praktiker med påhittighet och uppfinningsrikedom, som bidrar med smarta idéer och har erfarenhet att förverkliga dem i praktiken. I rollen får du ett tydligt mandat inom ditt område, vilket kräver ett stort ansvarstagande och förmåga att driva ditt arbete framåt på egen hand. Samtidigt trivs du med att samarbeta i team och bidra till enhetens utveckling. Du har också förståelse för att omfattande utställningsprojekt kräver tålamod och samordning mellan flera enheter. Vi söker dig som är initiativrik, ansvarsfull, noggrann, lyhörd, flexibel, självgående, prestigelös och serviceinriktad.
Mer om oss
Utställningsenheten tillhör idag avdelningen Form och innehåll och ansvarar för underhåll, förnyelse, formgivning och produktion av utställningar för samtliga myndighetens museer i Stockholm, Karlskrona och Gävle. Från och med den 1 januari 2026 kommer enheten tillhöra avdelningen Innehåll och kommunikation. Resor förekommer till alla orter. Medarbetargruppen består av projektledare, utställningsproducenter, grafisk formgivare, redaktör och tekniska projektledare och utställningstekniker som jobbar självständigt mot tydliga deadlines. Enheten arbetar nära andra enheter inom myndigheten till exempel inom forskning och kommunikation.
Om myndigheten
SMTM driver och utvecklar i dagsläget Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Vrak-Museum of Wrecks samt Järnvägsmuseet. Från och med 1 januari 2026 blir även de försvarshistoriska museerna Armémuseum och Flygvapenmuseum en del av myndigheten som då också byter namn till Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria. Myndigheten kommer att sysselsätta omkring 390 anställda 1 januari.
Anställning
Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan.Kontakt
Sophie Nyman, Avdelningschef Form och Innehåll och tf. chef Utställningsenheten: 08-519 558 28
Gunnar Boström, utställningstekniker: 0455-35 93 90Facklig kontakt
ST:
Veronica Westerblom, Saco-s: 0455-35 93 54Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.3.2025-1928". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Maritima och Transporthistoriska Museer
(org.nr 202100-1132) Arbetsplats
Utställningsenheten Jobbnummer
9573562