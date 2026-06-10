Development Engineer - råvaruhantering till Olink R&D (Uppsala)
Adecco Sweden Aktiebolag / Elektronikjobb / Uppsala Visa alla elektronikjobb i Uppsala
2026-06-10
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Uppsala
, Östhammar
, Upplands-Bro
, Täby
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga upp framtidens råvaruhantering i en högteknologisk forskningsmiljö? Trivs du i en kombinerad roll där du får arbeta både operativt i labb och strategiskt med processutveckling? Då kan detta vara uppdraget för dig! Adeccos kund Olink söker nu en Development Engineer till sitt Labbsupport-team inom R&D i Uppsala.
Om uppdraget
Som Development Engineer blir du en del av ett engagerat och lösningsorienterat team om cirka åtta personer. Teamet ansvarar för R&D-labbets infrastruktur och stödjer produktutvecklingsprojekt.
Olink befinner sig i en spännande utvecklingsfas där en helt ny kompetensgrupp för råvaruhantering byggs upp. I denna roll får du vara med från början – inte bara arbeta operativt med råvaror, utan även bidra till att utveckla strukturer, arbetssätt och standarder för framtiden.
Du kommer att spela en nyckelroll i att:
Säkerställa att rätt material finns på plats i rätt tid
Kvalitetssäkra hanteringsprocesser
Driva utveckling och implementering av nya arbetssätt, inklusive LIMS och andra systemstöd
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ta emot och registrera prover samt leveranser av råvaror
Utföra laborativt arbete kopplat till bearbetning och hantering av råvaror
Plocka, sortera och lagra material i kyl- och fryssystem
Hantera pipetteringsrobotar och annan laboratorieutrustning
Delta i löpande labbunderhåll (labbvård)
Bidra till uppbyggnad och implementering av råvarugruppens arbetssätt
Utveckla, optimera och dokumentera processer och arbetsflöden
Skriva instruktioner (SOP:er) för nya metoder och instrument
Samarbeta tvärfunktionellt med andra team inom Olink
Detta är ett konsultuppdrag via oss på Adecco, med start omgående. Uppdraget förväntaspågå fram till och med 31/12, med möjlighet till förlängning.
Om dig
Vi söker dig som
Har erfarenhet av laboratoriearbete, gärna inom Life Science eller liknande område
Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Har ett intresse för processutveckling och förbättringsarbete
Trivs i en roll som kombinerar praktiskt arbete med utvecklingsfrågor
Är en lagspelare som bidrar till ett positivt och lösningsorienterat arbetsklimat
Har erfarenhet av LIMS eller andra labbsystem (meriterande)
Har erfarenhet av pipetteringsrobotar eller automatiserad labbutrustning (meriterande)
Kontaktuppgifter
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Amila Dresevic på 073 684 78 61.
OBS! Vi tar inte emot ansökningar via mail!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Dragarbrunnsgatan 42 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Consultant Manager
Amila Dresevic amila.dresevic@adecco.se Jobbnummer
9957794