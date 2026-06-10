Slöjdlärare Timsfors skola
Markaryds Kommun / Grundskollärarjobb / Markaryd Visa alla grundskollärarjobb i Markaryd
2026-06-10
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Markaryds kommun är en naturnära och välskött, småländsk gränsbygd, här växer och utvecklas människor och företag i en kreativ och hållbar miljö. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för alla medborgare, besökare och näringsidkare i vår kommun. Samverkan med den ideella sektorn och näringslivet är således en viktig del av vårt utvecklingsarbete. Som arbetsgivare vill vi se och ta vara på möjligheter. Det skapar potential att bygga och utveckla kommunen tillsammans, för det är just tillsammans som vi gör varandra bättre. Engagemang, tillit, tillsammans – det är vår värdegrund och den tar vi på stort allvar. Hos oss finner du kompetenta och engagerade kollegor och chefer. Som vår medarbetare tror vi på dig, stöttar dig i ditt uppdrag och välkomnar dig att bli en del av en positiv gemenskap.
Vi söker nu en behörig lärare i slöjd till Timsfors skola åk 2-3
Ditt arbete
Tjänsten innebär att undervisa elever i årskurserna 2 och 3 i slöjd. Du kommer anpassa undervisningen efter elevernas behov, arbeta strukturerat och har ett professionellt förhållningssätt till dina arbetsuppgifter. Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• i första hand är legitimerad lärare i slöjd, alternativt har en annan utbildning eller dokumenterad erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
• har goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt.
Vem är du?
Det faller naturligt för dig att bygga trygga relationer och samarbeta. Med en inkluderande elev- kunskapssyn, tilltro till varje elevs förmåga, lågaffektivt bemötande och kvalitetsmedvetenhet bidrar du till en lärmiljö där alla kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: 20%
Tillträde: 2026-08-11
Innan anställning ska du visa upp giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser och kompetensförsörjning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Markaryds Kommun
(org.nr 212000-0654)
285 31 MARKARYD Arbetsplats
Markaryds kommun Kontakt
Tf rektor Timsfors skola
Henrik Nilsson henrik.nilsson@markaryd.se Jobbnummer
9957790