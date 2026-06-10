Industrilärare till Vuxnas lärande
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, vuxnas lärande / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Karlskoga Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Karlskoga
2026-06-10
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I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Vuxnas lärande omfattar sfi,kommunal vuxenutbildning på grund- och gymnasienivå, gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningar samt Lärcentrum. Vuxenutbildningen samverkar både lokalt, regionalt och nationellt inom olika delar av vår verksamhet och utveckling av verksamhet kopplat till olika statsbidrag sker kontinuerligt, vilket ställer stora krav på flexibilitet, samordning och samverkan med andra verksamheter.
Vi utökar nu vår verksamhet och söker en industrilärare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa elever och studerande på industrirelaterade utbildningar, till exempel CNC-operatörsutbildning, YH-kurser/program, uppdragsutbildningar och samverkansutbildningar med gymnasiet.
I dina arbetsuppgifter ingår:
• att planera, genomföra, följa upp undervisningen utifrån Skolverkets kursplaner
• att bedöma och betygsätta elevers förmågor i kurserna
• samarbete med kollegor och näringslivets representanter
• att planera, genomföra och följa upp värdegrundsarbete
• systematiskt kvalitetsarbete
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
Vuxenutbildningens uppdrag förändras ständigt och som lärare inom industriyrken behöver du kunna jobba med elever på olika nivåer inom utbildningssystemet. Som industrilärare kan du också få uppdrag som arbetslagsledare, förstelärare eller samordnare för viss uppdragsutbildning.
I nuläget är vi tre heltidsanställda industrilärare, samtliga med erfarenhet av industribranchen inom CNC. Du bör ha liknande kompetens med erfarenhet från CNC-arbete, då det är kärnan i vår verksamhet.
Viss undervisning på kvällstid kan bli aktuellt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• gymnasieexamen
• erfarenhet och kompetens inom CNC/skärande bearbetning
• god IT kompetens för att kunna hantera digitala tjänster och programvaror som finns inom skola och industri
Det är meriterande om du har:
• högskoleutbildning inom industriteknik
• legitimerad yrkeslärare
• erfarenhet som yrkeslärare eller annat pedagogiskt arbete
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det innebär till exempel att du har förmågan att självständigt organisera och planera ditt arbete, ha lätt för att skapa nya relationer samt gilla att tänka i nya banor och finna lösningar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Provanställning kan bli aktuell.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN 2026-00289". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga Kommun
(org.nr 212000-1991)
Värmlandsvägen 23 (visa karta
)
691 83 KARLSKOGA Arbetsplats
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, vuxnas lärande Kontakt
Sveriges lärare, expedition karlskoga@sverigeslarare.se Jobbnummer
9957812