Skiftledare för dryckestillverkning
Mixing and Packaging Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Göteborg Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Göteborg
2026-06-10
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Skiftledare till Canman i Göteborg
Vill du vara med och leda produktionen i en snabbt växande dryckesfabrik?
På Canman i Göteborg producerar vi en mängd olika drycker som energidryck, läsk, julmust, vin och andra spännande produkter. Under 2025 investerade vi i en ny maskinpark och söker nu en skiftledare som gillar tempo, teknik, människor och produktion och som vill vara med och få produktionslinjen att rulla ännu bättre.
Om rollen
Som skiftledare leder du ditt skift bestående av 3-5 operatörer. Du är nära maskinerna, nära teamet och nära besluten. Ena stunden stöttar du operatörer, nästa stund felsöker du utrustning, optimerar flödet eller ser till att en omställning går smidigt.
Det här är en roll för dig som trivs när det är fart, gillar att lösa problem och får energi av att få människor och maskiner att prestera tillsammans.
Du kommer bland annat att:
Leda och fördela arbetet på skiftet
Coacha, stötta och utveckla operatörer
Säkerställa att produktionen går enligt plan
Ställa om, optimera och felsöka produktionsutrustning
Arbeta med ständiga förbättringar, minska stopptider och hitta smartare arbetssätt.
Se till att uppsatta regler och parametrar för kvalitet, hygien och säkerhet efterföljs.
Skapa struktur och bra energi i teamet
Vi tror att du:
Har erfarenhet från produktion, industri, livsmedel, dryck eller liknande
Har bred teknisk förståelse och gillar maskiner
Har erfarenhet av ledarskap i produktion, eller är redo att ta nästa steg
Är lösningsorienterad, tydlig och prestigelös
Gillar när det händer saker och kan hålla huvudet kallt när tempot är högt
Erfarenhet av produktionslinjer, omställningar, felsökning och förbättringsarbete är starkt meriterande.
Hos oss får du:
En viktig roll i en snabbt växande fabrik.
Mycket ansvar och korta beslutsvägar
Möjlighet till ett varierande jobb
Möjlighet att utveckla både människor, maskiner och arbetssätt
Tjänst: Skiftledare
Omfattning: Heltid. Anställning inleds med provanställning om 6 månader
Arbetstid: Skiftgång
Placering: Göteborg
Start: Omgående
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan med CV och några rader om varför du vill vara med och driva Canmans produktion framåt.
Vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: jobba@can-man.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mixing and Packaging Sweden AB
(org.nr 559287-2120)
422 46 HISINGS BACKA Arbetsplats
Mixing & Packaging Sweden AB Jobbnummer
9957819