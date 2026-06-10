Vaken natt, personlig assistent till litet barn
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2026-06-10
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Furuboda Assistans AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 700 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker dej som är intresserad av att arbeta som personlig assitent, hos ett litet barn i Åhus. Tjänsten innebär vaken natt i barnets hem.
Barnet är 10-månader och behöver aktiv tillsyn hela dygnet. Behov av sond mat och BiPAP
Upplärning sker i hemmet.
Schemalagd tjänst på rullande schema.Kvalifikationer
En lugn och trygg person, som har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn.
Fördel om du har vana vid liknande arbete, men för oss är det viktigast att personkemin stämmer.
Vi önskar att du bifogar ett personligt brev i din ansökan, där du berättar vem du är.
Välkommen med din ansökan.Övrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638), https://furubodaassistans.se/
Björkhemsvägen 13 (visa karta
)
291 54 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Furuboda Assistans Jobbnummer
9957814