Maintenance Lead till Estrella AB
Experis AB / Gruv- och metallurgijobb / Göteborg Visa alla gruv- och metallurgijobb i Göteborg
2026-06-10
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva utveckling på Estrella och säkerställa ett hållbart, effektivt och välfungerande underhåll inom vår produktion? Nu söker vi en engagerad Maintenance Lead som vill bli en nyckelperson i vårt team och bidra till att skapa en säker, strukturerad och förbättringsorienterad arbetsplats.
Om rollen
Som Maintenance Lead / Underhållsledare ingår du i team med Linjechef och Processledare och har ett nära samarbete med operatörer, teknik- och underhållsavdelning samt övriga stödfunktioner.
Du är en viktig del i utvecklingen av vårt produktionssystem IWS (Intersnack Work System) där du ansvarar för flera av våra Daily Management Systems (DMS) och säkerställer att arbetet bedrivs strukturerat och leder till önskade resultat. Tjänsten innebär att du driver förbättringsarbete, coachar kollegor och är en central aktör i fabriken när det gäller förebyggande underhåll och daglig styrning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva IWS‐arbetet framåt och följa upp resultat, med huvudansvar för förebyggande underhåll inom ditt område
Daglig insamling, sammanställning och analys av produktionsdata
Planera, prioritera och schemalägga underhållsaktiviteter
Ansvara för delar av budget kopplad till underhållsarbete
Identifiera och eliminera förluster samt utveckla och säkerställa efterlevnad av standarder
Coacha och stödja kollegor samt bidra till kompetensutveckling inom teamet
Tjänsten är på dagtid med placering på vår fabrik i Angered. Tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial utbildning och erfarenhet av systematiskt underhållsarbete samt har en god teknisk förståelse. Du har god förståelse för hur ett produktionsflöde fungerar och har erfarenhet av att leda förbättringsarbete. Vi ser också att du har goda datorkunskaper samt goda kunskaper i svenska och engelska.
Kunskaper i LEAN, Six Sigma eller liknande samt PLC-programmering är meriterande.
Erfarenhet av livsmedelsbranschen, vana av att utbilda och erfarenhet av ett coachande förhållningssätt är meriterande.Dina personliga egenskaper
Som person är du självgående, driven och har god analytisk förmåga. Du har social kompetens och en hög samarbetsförmåga då denna roll innebär många kontaktytor inom företaget. Vidare har du lätt för att skapa och förmedla en helhetssyn och du utför dina uppgifter på ett strukturerat och noggrant sätt.
För att lyckas i rollen så tror vi att du är bra på att leda både dig själv och andra och är utav uppfattningen att framgång nås genom gemensamma ansträngningar. Du motiveras av problemlösning och du är bekväm med att planera och driva ditt arbete själv utifrån överenskomna mål för verksamheten. Vi tror också att du har en god förmåga att verka i en föränderlig miljö och är nyfiken på att utveckla arbetssätt
Ansökan
I denna tjänst samarbetar Estrella med Jefferson Wells. Skicka in din ansökan via vår hemsida och registrera ditt CV genom länken nedan. Notera att vi endast hanterar ansökningar via hemsidan.
Vi kommer göra utdrag ur belastningsregistret.
Har du frågor om tjänsten? Vänligen kontakta rekryteringskonsult Camilla Rippe på camilla.rippe@jeffersonwells.se
eller via telefon på 031-617267.
Varmt välkommen med din ansökan!
Välkommen till oss!
Välkommen till Estrella - ett av Sveriges största varumärken inom snacks. Estrella tog snacksen till Sverige när vi 1957 startade den första produktionen av chips och popcorn. Idag omsätter Estrella AB ca 1,2 Mdkr och har ca 280 anställda. Fabriken och huvudkontoret ligger i Angered utanför Göteborg och potatislagret i Kistinge utanför Halmstad. Estrella ägs av Intersnack Group - ett familjeägt snacksföretag med huvudkontor i Düsseldorf. Koncernen har över 15 000 anställda i 45 fabriker världen över och en omsättning på 4,2 miljarder euro.
Estrellas vision är att tillverka de godaste snacksen och vara det schysstaste företaget - med miljö, hälsa, samhälle och våra anställda i fokus. Vi levererar goda nyheter som sätter guldkant på svenska folkets krispiga stunder. Stora som små. Låt stunderna börja. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Angereds Storåsväg 7 (visa karta
)
424 69 GOTHENBURG Arbetsplats
Estrella AB Kontakt
Contact
Camilla Rippe camilla.rippe@jeffersonwells.se +46703770138 Jobbnummer
9957801