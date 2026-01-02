Teknisk projektledare inom gassystem
2026-01-02
Är du en händig och praktiskt lagd person som trivs med varierande arbetsuppgifter? Då är det här rollen för dig!
Vår kund är ett familjärt företag som växer och söker nu en teknisk projektledare till deras team.
Arbetsbeskrivning
Tjänsten som projektledare innebär att du leder och driver olika installations- och serviceprojekt hos kundens samarbetspartners. Rollen kombinerar projektledning med operativt arbete, där du vid behov deltar i mekanisk montering och rörsvetsning.
Du ansvarar för att planera och genomföra projekten, följa upp kvalitet, säkerställa leveranser och leda ditt team i det dagliga arbetet. I rollen har du löpande kundkontakt genom möten, mejl och telefon, där du samordnar arbetet och säkerställer att kundens behov uppfylls.
Kunden arbetar med innovativa och hållbara lösningar inom vatten, avlopp och energi. Därför söker vi dig som är tekniskt kunnig, lösningsorienterad och trygg i att läsa och följa tekniska instruktioner. Du är strukturerad, noggrann och van att arbeta självständigt även i perioder med högt tempo.
Du får en ordentlig introduktion och utbildning i företagets produkter och arbetssätt, vilket ger dig en trygg start i rollen. Publiceringsdatum2026-01-02Kvalifikationer
Tekniskt kunnig
Tidigare erfarenhet av att leda projekt
Serviceminded
Erfarenhet från byggbranchen
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av att svetsning
Erfarenhet av mekanisk montering
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail. Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff
Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, logistik, industri och teknik. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara en trygg arbetsgivare och rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. På Yourstaff tror vi på mångfald inkludering och välmående. Våra ledord är kunskap, service, tillit, kvalitet och hållbarhet. Yourstaff ser medarbetaren som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556955-2564), https://www.yourstaff.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fadi Ada fadi@yourstaff.se
