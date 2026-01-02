Teknisk Projektledare Göteborg
TK Tech AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-01-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TK Tech AB i Göteborg
, Lidköping
, Skövde
eller i hela Sverige
TK Tech AB söker en Teknisk Projektledare till Göteborg. Vi är ett teknikföretag i stark tillväxt och söker dig som vill vara med och utveckla framtidens intelligenta lösningar inom industriell automation och tekniska projekt. Är du en organiserad, kommunikativ och teknikintresserad person som vill arbeta med projektledning i teknikens framkant? Då kan denna tjänst passa dig!
Om rollen som Teknisk Projektledare inom industri, automation och teknik i Göteborg
Som Teknisk Projektledare hos oss får du en central roll i våra kundprojekt, från idé till genomförande och uppföljning. Du leder och koordinerar team ute hos våra industrikunder och säkerställer att projekt levereras med hög kvalitet, inom tidsram och budget. Rollen innebär nära samverkan med automationsingenjörer, elkonstruktörer, mekanikkonstruktörer och systemintegratörer.
Du driver tekniska projekt inom områden såsom automationslösningar och avancerad produktionsteknik. I arbetsuppgifterna ingår planering, samordning, riskhantering, uppföljning och rapportering till kund. Rollen kan innebära viss del resande, främst inom Västra Götaland.
Ansvarsområden för Teknisk Projektledare
Planera, leda och följa upp tekniska projekt hos våra industrikunder
Samordna projektteam och säkerställa att projektmål uppfylls
Ha löpande kundkontakt, rapportera projektstatus och hantera avstämningar
Stötta vid tekniska utmaningar och vara delaktig i att ta fram lösningsförslag
Utveckla och förbättra arbetssätt och processer inom projektledning
Delta i offertarbete och tidsuppskattningar tillsammans med försäljning och teknik
Kvalifikationer för rollen som Teknisk Projektledare i Göteborg
Eftergymnasial utbildning inom teknik, t.ex. högskoleingenjör, civilingenjör eller motsvarande
Erfarenhet av att leda tekniska projekt inom industri eller automation
God förståelse för teknikområden som automation, elkonstruktion, mekanik eller liknande
Strukturerad och självgående med förmåga att driva flera projekt parallellt
Utmärkt kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt - svenska och engelska
God datorvana samt erfarenhet av projektverktyg såsom MS Project eller liknande
Meriterande erfarenheter
Certifiering inom projektledning, exempelvis PMI eller IPMA
Bakgrund som automationsingenjör, elkonstruktör eller mekanikkonstruktör
Kunskap om lean, agil metodik eller digitalisering inom industrin
Praktisk erfarenhet av CAD, PLC-programmering, robotteknik eller integrerade systemPubliceringsdatum2026-01-02Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, lyhörd och har ett starkt driv att skapa mervärde för kund och team. Du har förmåga att snabbt sätta dig in i nya tekniska lösningar, är lösningsorienterad och trivs med att motivera och samordna människor i projekt. Du uppskattar att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Vad vi erbjuder dig som Teknisk Projektledare på TK Tech AB
Hos oss får du arbeta i ett engagerat team där utveckling och kompetens står i centrum. Vi erbjuder en variationsrik, inspirerande och inkluderande arbetsmiljö där dina idéer och initiativ värdesätts. Du får stora möjligheter att påverka och utvecklas inom teknik, projektledning och kundrelationer.Så ansöker du
Skicka din ansökan snarast då vi gör urval och intervjuer löpande. Bifoga CV och gärna ett personligt brev där du berättar varför just du vill bli vår nya Teknisk Projektledare i Göteborg. Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6995483-1771907". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tk Tech AB
(org.nr 556787-1032), https://jobb.tk-tech.se
Sven Källfelts Gata 203 (visa karta
)
426 71 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
TK Tech Jobbnummer
9668135