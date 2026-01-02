Teknisk Projektledare Göteborg

TK Tech AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg
2026-01-02


TK Tech AB söker en Teknisk Projektledare till Göteborg. Vi är ett teknikföretag i stark tillväxt och söker dig som vill vara med och utveckla framtidens intelligenta lösningar inom industriell automation och tekniska projekt. Är du en organiserad, kommunikativ och teknikintresserad person som vill arbeta med projektledning i teknikens framkant? Då kan denna tjänst passa dig!
Om rollen som Teknisk Projektledare inom industri, automation och teknik i Göteborg
Som Teknisk Projektledare hos oss får du en central roll i våra kundprojekt, från idé till genomförande och uppföljning. Du leder och koordinerar team ute hos våra industrikunder och säkerställer att projekt levereras med hög kvalitet, inom tidsram och budget. Rollen innebär nära samverkan med automationsingenjörer, elkonstruktörer, mekanikkonstruktörer och systemintegratörer.
Du driver tekniska projekt inom områden såsom automationslösningar och avancerad produktionsteknik. I arbetsuppgifterna ingår planering, samordning, riskhantering, uppföljning och rapportering till kund. Rollen kan innebära viss del resande, främst inom Västra Götaland.
Ansvarsområden för Teknisk Projektledare
Planera, leda och följa upp tekniska projekt hos våra industrikunder

Samordna projektteam och säkerställa att projektmål uppfylls

Ha löpande kundkontakt, rapportera projektstatus och hantera avstämningar

Stötta vid tekniska utmaningar och vara delaktig i att ta fram lösningsförslag

Utveckla och förbättra arbetssätt och processer inom projektledning

Delta i offertarbete och tidsuppskattningar tillsammans med försäljning och teknik

Kvalifikationer för rollen som Teknisk Projektledare i Göteborg
Eftergymnasial utbildning inom teknik, t.ex. högskoleingenjör, civilingenjör eller motsvarande

Erfarenhet av att leda tekniska projekt inom industri eller automation

God förståelse för teknikområden som automation, elkonstruktion, mekanik eller liknande

Strukturerad och självgående med förmåga att driva flera projekt parallellt

Utmärkt kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt - svenska och engelska

God datorvana samt erfarenhet av projektverktyg såsom MS Project eller liknande

Meriterande erfarenheter
Certifiering inom projektledning, exempelvis PMI eller IPMA

Bakgrund som automationsingenjör, elkonstruktör eller mekanikkonstruktör

Kunskap om lean, agil metodik eller digitalisering inom industrin

Praktisk erfarenhet av CAD, PLC-programmering, robotteknik eller integrerade system

Publiceringsdatum
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, lyhörd och har ett starkt driv att skapa mervärde för kund och team. Du har förmåga att snabbt sätta dig in i nya tekniska lösningar, är lösningsorienterad och trivs med att motivera och samordna människor i projekt. Du uppskattar att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Vad vi erbjuder dig som Teknisk Projektledare på TK Tech AB
Hos oss får du arbeta i ett engagerat team där utveckling och kompetens står i centrum. Vi erbjuder en variationsrik, inspirerande och inkluderande arbetsmiljö där dina idéer och initiativ värdesätts. Du får stora möjligheter att påverka och utvecklas inom teknik, projektledning och kundrelationer.

Så ansöker du
Skicka din ansökan snarast då vi gör urval och intervjuer löpande. Bifoga CV och gärna ett personligt brev där du berättar varför just du vill bli vår nya Teknisk Projektledare i Göteborg. Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag.

Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6995483-1771907".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tk Tech AB (org.nr 556787-1032), https://jobb.tk-tech.se
Sven Källfelts Gata 203 (visa karta)
426 71  VÄSTRA FRÖLUNDA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
TK Tech

Jobbnummer
9668135

