Teknisk Projektledare
2026-02-06
Vi söker en erfaren teknisk projektledare som vill leda och driva komplexa IT- och infrastrukturprojekt i en teknikintensiv miljö. I rollen har du det övergripande tekniska ansvaret och säkerställer att projekt levererar enligt uppsatta krav, tidplaner och kvalitetsmål.
Du planerar och leder tekniska aktiviteter, både internt och tillsammans med externa parter. Rollen innebär ansvar för tekniska dialoger med kunder och leverantörer, framtagning av krav, dokumentation samt uppföljning av framdrift och kvalitet. Du är involverad tidigt i projekten och bidrar med analyser, grundläggande planering, designunderlag och kalkylarbete.
I projekt som resulterar i nya tjänster ansvarar du även för att etablera interna IT-tjänster inklusive innehåll, SLA/OLA och organisatoriska förutsättningar.
Vi söker dig som:
• Har teknisk utbildning inom IT, infrastruktur, systemutveckling eller motsvarande
• Har minst 5 års erfarenhet av att leda komplexa tekniska projekt
• Har god förståelse för IT-infrastruktur, IT-drift och IT-tjänsteprocesser
• Har erfarenhet av ITIL och gärna IT-säkerhetsramverk
• Är strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Omfattning och villkor
Detta är en visstidsanställning hos NXT Interim Göteborg AB med uppdrag hos vår kund. Vi tillämpar kollektivavtal. Den här rollen kräver att du genomgår en säkerhetsprövning i enlighet med gällande lagar och regler om skyddssäkerhet, innan du startar.
Du behöver vara svensk medborgare.
Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande.
