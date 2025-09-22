Teknisk projektledare
2025-09-22
Teknisk projektledare
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren teknisk projektledare för ett uppdrag i en komplex organisation. Rollen innebär att stötta en intern projektledare med planering, struktur och förändringsledning. Du kommer att arbeta med kravinsamling och kravhantering, bland annat i samband med upphandling, samt bidra till att etablera och utveckla supportflöden.
En viktig del av uppdraget är att facilitera workshops, dokumentera och följa upp projektets framdrift. Rollen kräver en senior profil som har erfarenhet av teknisk projektledning i större organisationer och som är trygg i att leda både verksamhets- och IT-nära arbete.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Stödja intern projektledare med planering, struktur och förändringsledning
Arbeta med kravinsamling och kravhantering, inklusive i upphandlingssammanhang
Bidra till att etablera och utveckla supportflöden
Facilitera och leda workshops
Dokumentera och följa upp projektets framdrift
Bidra med förståelse kring systemkonfiguration och informationsmodelleringKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av teknisk projektledning och förändringsledning på hög nivå (kompetensnivå 4)
Erfarenhet av kravinsamling och kravhantering i komplexa organisationer, inklusive vid upphandling
Generell förståelse för systemkonfiguration
Förmåga att sätta upp strukturer för supportflöden i stora organisationer
Erfarenhet av informationsmodellering
Vana att planera och leda workshops
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom myndighet eller offentlig sektor
Erfarenhet av ITSM-system
Start/Längd
Start: Enligt överenskommelse
Längd: Enligt överenskommelse
Omfattning: 50% initialt, ökar till 100% efter årsskiftet
Plats
Enligt överenskommelse (på plats/hybrid/remote beroende på projektupplägg)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
553 16 JÖNKÖPING Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9521166