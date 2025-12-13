Teknisk projektledare - flera orter

Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Stockholm
2025-12-13


Vi söker nu en erfaren teknisk projektledare till ett långsiktigt uppdrag inom en större IT-organisation. Rollen passar dig som trivs i komplexa miljöer där teknik, struktur och människor möts, och där du får ett tydligt ansvar för leverans, kvalitet och framdrift.
Placering: Linköping, Karlskoga, Göteborg, Stockholm eller Lund. Resor mellan orter förekommer regelbundet.
Om rollenSom teknisk projektledare har du det övergripande tekniska ansvaret för att projektet levererar enligt krav, tidplan och kvalitet. Du leder och planerar den tekniska verksamheten i nära samarbete med både interna och externa parter.
I rollen ingår bland annat att:

Leda och följa upp projektets tekniska aktiviteter och säkerställa framdrift genom ett aktivt och närvarande ledarskap

Ansvara för tekniska kund- och leverantörskontakter

Driva fram kravställning på interna tekniska funktioner samt tillhörande dokumentation

Genomföra analyser och grundläggande projektplanering redan från tidig fas, inklusive underlag till kalkyler

Leda och koordinera designaktiviteter tillsammans med arkitekter och tekniska specialister

Vid ny funktion eller lösning: etablera interna IT-tjänster inklusive innehåll, SLA/OLA, organisation, ekonomi och debitering

I projekten samarbetar du ofta med roller som IT-arkitekter, tekniska specialister, kravanalytiker och testare.
Din profilDu har en teknisk bakgrund och gedigen erfarenhet av att leda komplexa IT-projekt i större organisationer. Du har god helhetsförståelse för IT-infrastruktur, IT-drift och tjänsteleverans, och är van att navigera i strukturerade och regelstyrda miljöer.
Du är lösningsorienterad, affärsmässig och kommunikativ, med förmåga att skapa förtroende hos såväl interna som externa intressenter.
Vi söker dig som har:
Ingenjörsutbildning (gymnasie-, högskole- eller civilingenjör) inom t.ex. IT-infrastruktur, datavetenskap, systemutveckling eller motsvarande

Minst 5 års erfarenhet av projektledning i komplexa IT-miljöer

Erfarenhet av ledande roller inom IT-infrastruktur

Kunskap om ITIL och ett eller flera IT-säkerhetsramverk

Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska

Övrig information
Uppdragets omfattning: heltid (40 h/vecka)

Start: februari 2026

Uppdragets längd: ca 12 månader

Säkerhetskrav: rollen omfattas av säkerhetsprövning

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com

Kontakt
Viktor Zetterholm
viktor@zetterholmpartners.se
072 25 25 828

Jobbnummer
9643081

