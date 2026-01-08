Teknisk operatör till norra Stockholm
2026-01-08
Vill du vara med och bygga framtidens energilösningar? Vi söker nu tekniska operatörer som vill arbeta med montering och uppgradering av innovativa batterier hos ett av Europas mest snabbväxande företag inom energibranschen.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Som teknisk operatör blir du en viktig del av produktionen och monteringslinan. Du kommer att arbeta med montering, testning och enklare reparationer av elektroniska produkter. Du hanterar maskiner och utrustning enligt instruktioner, följer etablerade processer och säkerställer att arbetet håller hög kvalitet. Du förväntas också bidra till en säker och ordnad arbetsmiljö genom att följa rutiner för arbetsmiljö och kvalitet samt rapportera avvikelser vid behov.Profil
Vi söker dig som är tekniskt intresserad, noggrann och har en stark arbetsvilja. Du är nyfiken och trivs i roller där du får arbeta med kroppen. Kvalifikationer
Du har tidigare erfarenhet från en liknande roll inom montering av elektronikprodukter
Du har god datorvana
Du talar och skriver obehindrat på engelska samt på svenska
Tillträde och ansökan
Tjänsten är ett tidsbegränsat uppdrag på upp till 6 månader, med start omgående, och med goda möjligheter till förlängning. Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag till fredag kl. 08-17.
Du får en trygg anställning hos Starfinder och en konsultchef som stöttar dig genom hela uppdraget. Frågor om tjänsten och processen besvaras av Frida Eriksson Amanda Svenberg eller Thilda Bernlind. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Ansökningar till tjänsten tas endast emot via annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Starfinder är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag, vi har kollektivavtal och är medlemmar i Svenskt Näringsliv och Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.
