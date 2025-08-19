Teknisk Montör-norra Stockholm
2025-08-19
WeStaff Sweden söker nu Tekniska montörer till ett världsledande företag i norra Stockholm.
Konsultuppdraget startar under augusti-2025 och pågår långsiktigt. Uppdragsgivaren är den globala ledaren inom design, tillverkning och marknadsföring av infraröda värmekameror, samt innovativa avkänningslösningar genom avancerade system inom videoanalys, synligt ljus, mätning & diagnostik, hotdetektering, värmebilder.
Är du på jakt efter en ny tjänst och är tekniskt intresserad? Då har du hittat rätt!
Om Jobbet:
Vi söker en teknisk montör för montering inom el/mekanisk/optisk produktion.
Som montör länkar du samman produktion och utveckling. Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av montering och funktionstester av avancerade optiska IR produkter.
Det förväntas att du kan uppmärksamma och lösa enklare problem på egen hand och tillsammans med din arbetsgrupp.
I rollen kommer du att arbeta med montering av företagets produkter inom mekanik och elektronik. Du får ett utvecklande uppdrag i en tekniskt avancerad miljö, trevliga lokaler och ett engagerat team. Goda möjligheter för utveckling av sina tekniska kunskaper och ta sin karriär till nästa nivå!
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och teknikintresserad. Att ta eget ansvar för att planera ditt arbete är inte några problem för dig. Du tycker om repetitivt arbete med din grupp och har en god kommunikativ förmåga.
Du har med fördel enkelt att arbeta med kollegor, och följa produktionstakten mot uppsatta deadlines. Teknisk utbildning/eller liknande erfarenhet är en fördel för denna tjänst. Du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska.
Erfarenhet av att:
Läsa, tolka samt följa mekaniska underlag och instruktioner
Mätteknik, datoriserade mätsystem och okulärkontroll
Det är meriterande om du även har kunskap om analog och digital elektronik samt nätverkslösningar och dess kommunikation.
Erbjudande: I denna roll har man goda möjligheter för utveckling av sina tekniska kunskaper och detta i nära samarbete med erfarna kollegor. Mycket goda karriärmöjligheter i ett tekniskt innovativt företag. Detta är en bra befattning inom produktion av världsledande teknik.
Start: Augusti-2025
Löpande konsultuppdrag: Dagtid måndag-fredag med viss flexmöjlighet. God ersättning Kollektivavtal Friskvård
WeStaff Sweden är ett växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige. Vi är ett auktoriserat bemanning & rekryteringsföretag som hjälper företag att växa & människor att utvecklas i sina yrkeskarriärer.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kundskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen.
Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och med ett personligt engagemang så gör vi skillnad på arbetsmarknaden i Sverige. Ersättning
