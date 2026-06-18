Data Engineer - bygg framtidens dataplattformar och bli delägare på vägen
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Är du en Data Engineer som vill mer än bara leverera projekt? Vår kund bygger inte bara dataplattformar. De bygger ett bolag där skickliga konsulter får möjlighet att påverka, utvecklas och ta del av värdeskapandet. De är ett specialistbolag inom Data Analytics med stark tillväxt, stabil lönsamhet och en tydlig plan framåt. Sedan start har de vuxit till ett team av seniora konsulter som hjälper några av Sveriges mest spännande företag att utveckla moderna dataplattformar, AI-lösningar och avancerade analysförmågor. Nu söker de fler Data Engineers som vill vara med på nästa resa.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Som Data Engineer arbetar du nära kunder med att designa, bygga och vidareutveckla moderna dataplattformar. Du fångar verksamhetens behov, omsätter dem till tekniska lösningar och använder moderna verktyg och AI-stöd för att leverera högkvalitativa lösningar. Uppdragen varierar från 6 månader till flera år och genomförs både självständigt och i team. Bland deras kunder finns aktörer inom bland annat bank, finans, försäkring och större svenska företag med omfattande behov inom data och analys.
Du kan exempelvis arbeta med:
Design och implementation av dataplattformar
ETL- och ELT-flöden
Datamodellering och informationsarkitektur
Cloud-native lösningar
Automatisering och DevOps för data
AI-drivna datalösningar
Modernisering av befintliga analysplattformar
Tekniker som ofta används:
Dataplattformar Azure, Microsoft Fabric, Snowflake, Databricks, AWS, GCP
Programmering SQL, Python, Scala, Java
Data Engineering DBT, Airflow, Azure Data Factory, Kafka, Spark
DevOps GitHub Actions, Azure DevOps, CI/CD
Dataarkitektur Data Lake, Lakehouse, Medallion Architecture, Data Vault, Data Mesh
Vi söker dig som:Har relevant högskole- eller civilingenjörsexamen
Har minst 4 års arbetserfarenhet som data engineer
Har erfarenhet av moderna dataplattformar i molnet
Har arbetat med exempelvis Azure, Snowflake eller Databricks
Har goda kunskaper i SQL och Python
Har erfarenhet av ETL/ELT, datamodellering och pipelineutveckling
Erfarenhet av Git, CI/CD och moderna utvecklingsmetoder
Talar och skriver flytande svenska och engelska, då båda språken nyttjas i det dagliga arbetet
Det viktigaste är dock inte exakt vilka verktyg du använt – utan att du har byggt lösningar på riktigt och förstår hur data skapar affärsvärde.
Vi tror att du är en person som trivs i konsultrollen och känner dig bekväm i dialogen med både kunder, verksamhet och tekniska team. Du har lätt för att bygga förtroende, kommunicera komplexa frågor på ett enkelt sätt och representerar alltid din arbetsgivare på ett professionellt sätt. Samtidigt drivs du av att lösa problem och tycker om att ta dig an komplexa utmaningar där du behöver analysera, förstå och hitta smarta lösningar. Du är nyfiken av naturen och håller dig uppdaterad kring utvecklingen inom data, molnteknik och AI. Kanske är du en av dem som gärna testar nya verktyg, bygger egna projekt eller utforskar ny teknik även utanför arbetstid. Framför allt tror vi att du har ett genuint intresse för teknik och en vilja att ständigt utvecklas tillsammans med kunder, kollegor och den snabbt föränderliga marknaden.
Om kundföretaget:
Vår kund är ett specialistkonsultbolag inom Data Engineering och AI med tydlig tillväxtplan. Under de kommande åren ska de fortsätta växa tillsammans med sina kunder och bygga ett av Sveriges mest uppskattade specialistbolag inom data och analys. De arbetar med moderna tekniker, seniora konsulter och kunder med stora behov inom dataplattformar och AI-transformation. Hos dem får du en senior och hjälpsam miljö med hög trivsel, möjlighet till hybridarbete, marknadsmässig lön samt bonusmodeller och möjlighet till delägarskap i deras dotterbolag. Stort fokus läggs även på kompetensutveckling och kunskapsdagar - de tror på långsiktighet, entreprenörskap och att duktiga människor vill vara med och påverka på riktigt.
Om anställningen:
Detta är en rekrytering där du kommer bli anställd direkt hos kundföretaget. Friday ansvarar för rekryteringsprocessen och alla frågor hänvisas till Friday.
Övrig info:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Alice Tegebro, alice.tegebro@friday.se
Lön: Fast månadslön samt bonusmodeller
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om Friday:
På Friday hjälper vi Tech-talanger att hitta roller där de trivs, utvecklas och gör skillnad. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro.
Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Kontakt
Consultant Manager
Alice Tegebro alice.tegebro@friday.se Jobbnummer
9970100