Forskningsassistent i kognitionsvetenskap med fokus på barn och AI
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2026-06-18
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Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Anställningen innebär arbete i forskningsprojekt som syftar till att undersöka barns erfarenheter och tolkningar av artificiell intelligens.
Om dig
Vi söker dig som är engagerad och nyfiken att delta i forskning samt är organiserad och ordningsam.
Vi vill att du har:
Masterexamen i kognitionsvetenskap eller motsvarande utbildning.
God kunskap både skriftlig och muntligt inom svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
Arbetat med forskning tidigare, särskilt forskning om barns interaktion med informationsteknologi.
Tidigare publicerat forskning i vetenskapliga artiklar.
Din arbetsplats
Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer: https://liu.se/ida
Du kommer arbeta på enheten Kognition och Interaktion, som är en del av IDAs avdelning Människocentrerade system. Läs mer om vår verksamhet här: https://liu.se/organisation/liu/ida/hcs
Om anställningen
Omfattning 100% i fyra månader.
Tillträde 1 september 2026 eller enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell och differentierad lönesättning och sker i enlighet med gällande kollektivavtal (RALS/RALS-T) samt universitetets riktlinjer för lönebildning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-06-18Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 10 juli 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
Campus Valla (visa karta
)
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Professor
Tom Ziemke tom.ziemke@liu.se Jobbnummer
9970102