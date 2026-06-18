Programmerare för framtidens automation i Bredaryd
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2026-06-18
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Det finns fabriker som aldrig får stanna. Fastigheter som måste fungera dygnet runt. Produktioner som är beroende av att varje signal, varje system och varje process fungerar precis som den ska.
Bakom de lösningarna finns människor som ser möjligheter där andra ser teknik.
I Bredaryd arbetar våra programmerare och driftsättare nära kunder inom industri och fastighet. Här handlar arbetet om mer än programmering och driftsättning. Det handlar om att förstå verksamheter, lösa problem och skapa lösningar som gör skillnad - både idag och för framtiden.
Varje dag är olika. Ena dagen handlar det om att driftsätta en ny anläggning med den senaste tekniken. Nästa dag om att felsöka, optimera eller utveckla ett befintligt system för att skapa bättre drift, högre effektivitet eller ökad hållbarhet.
Samtidigt sker utvecklingen inte bara ute hos kunderna.
På Elajo får människor möjlighet att växa tillsammans med tekniken. Här finns kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap, ledare som tror på utveckling och en kultur där nya idéer välkomnas. Vi är ett stort företag med lokal närvaro. Det betyder att styrkan finns i organisationen, samtidigt som gemenskapen känns nära.
För den som drivs av automation, programmering och tekniska utmaningar finns möjligheten att vara med och utveckla framtidens industri och fastigheter. Att omsätta idéer till verklighet. Att skapa smartare, tryggare och mer hållbara lösningar.
Och att göra det tillsammans med andra som delar samma drivkraft.
Vardagen i rollen
Som programmerare/driftsättare arbetar du med tekniska lösningar inom industri och fastighet i Bredaryd med omnejd. Arbetet omfattar bland annat:
• Programmering och driftsättning av automations- och styrsystem
• Felsökning, service och optimering av tekniska anläggningar
• Installation och idrifttagning av elektrisk utrustning
• Underhåll och utveckling av befintliga system
• Kundkontakt och teknisk rådgivning i samband med uppdrag
För att lyckas i rollen tror vi att du har
• Elutbildning med inriktning automation eller motsvarande kompetens
• Erfarenhet av programmering och driftsättning inom automation
• God vana av ritningsläsning, felsökning och arbete med tekniska anläggningar
• Dator- och systemvana
• B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av Siemens styrsystem. Vi arbetar även med lösningar från bland annat Mitsubishi, Beijer, ABB, Beckhoff och Wago.
Vem du är
Vi tror att du är en person som drivs av att förstå hur saker fungerar och hur de kan fungera ännu bättre. Du tar ansvar för ditt arbete, trivs i samarbete med andra och har ett genuint intresse för teknik, automation och service.
Du är lyhörd för kundens behov, arbetar strukturerat och ser värdet i att bygga långsiktiga relationer genom kvalitet, engagemang och förtroende.
Det här får du hos oss
På Elajo blir du en del av en organisation där utveckling, engagemang, öppenhet och förtroende är mer än ord - det är grunden för hur vi arbetar tillsammans.
Hos oss får du:
• Möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor och modern teknik
• Ett öppet arbetsklimat med stark laganda
• Trygghet genom kollektivavtal och attraktiva förmåner
• Friskvårdsbidrag och tillgång till stöd inom hälsa, ekonomi och juridik
• Möjlighet att kombinera karriärutveckling med balans i livet
Våra medarbetare är nyckeln till att vi ska kunna bygga framtidens Sverige. Tillsammans skapar vi lösningar som gör skillnad - för våra kunder, våra samhällen och varandra.
För framtidens automation.
För framtidens Bredaryd.
För framtidens Sverige.
Vill du veta mer eller har frågor?
Kontakta gärna Distriktschef Andreas Eriksson på 0370-374153 Varaktighet, arbetstid, etc.
Tillsvidareanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elajo El & Energiteknik AB
(org.nr 556139-3884)
Industrivägen 12 (visa karta
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333 72 BREDARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9970103