Senior Projektledare Samhällsbyggnad & Detaljplaneutveckling
Letsgig AB / Administratörsjobb / Falkenberg Visa alla administratörsjobb i Falkenberg
2026-06-18
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Vi söker en mycket erfaren projektledare inom samhällsbyggnad och stadsutveckling för ett långsiktigt uppdrag i tidiga planeringsskeden.
Rollen innebär att leda och samordna två parallella stadsutvecklings- och detaljplaneprojekt med många intressenter, komplexa beroenden och omfattande samordning mellan kommunala funktioner, myndigheter, konsulter, fastighetsägare och andra aktörer.
Du kommer att ha en central roll i att skapa struktur, framdrift och beslutsunderlag genom hela detaljplaneprocessen.
Uppdragslängd: Cirka 40–60 % beläggning med uppstart under augusti 2026. Uppdraget förväntas pågå minst fram till färdigställda samrådshandlingar med möjlighet till förlängning i efterföljande plan- och genomförandeskeden.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
• Projektledning och strategisk styrning av detaljplaneprojekt
• Samordning av kommunala processer och myndighetsdialoger
• Samordning och styrning av tekniska konsulter och specialistutredningar
• Framtagande och uppföljning av projektplaner och tidplaner
• Riskhantering och analys av kritiska beroenden
• Framtagande av beslutsunderlag för styrgrupper och beslutsfattare
• Samordning inför samråd och granskningsskeden
• Hantering av genomförbarhets-, byggbarhets- och exploateringsfrågor
• Löpande uppföljning av ekonomi, framdrift och projektmål
Skallkrav
För att vara aktuell för rollen ska du:
• Ha relevant högskoleutbildning inom samhällsbyggnad, fysisk planering, arkitektur, väg och vatten eller motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet
• Ha minst 10 års dokumenterad erfarenhet av projektledning inom stadsutveckling, samhällsbyggnad, exploatering eller detaljplaneprojekt
• Ha erfarenhet från minst två större stadsutvecklings-, exploaterings- eller detaljplaneprojekt
• Ha dokumenterad erfarenhet av projektledning i tidiga skeden såsom detaljplan, programskede eller förstudie
• Ha erfarenhet av att leda eller samordna detaljplaneprocesser
• Ha erfarenhet från flera skeden i samhällsbyggnadsprocessen, inklusive detaljplan, projektering och genomförande
• Ha erfarenhet av genomförbarhets-, byggbarhets- och exploateringsfrågor
• Ha erfarenhet av samordning av konsulter och tekniska utredningar
• Ha erfarenhet av myndighetskontakter och samverkan med kommunala aktörer
• Ha god kunskap om plan- och bygglagen (PBL) och planprocessens olika skeden
• Kunna uttrycka dig mycket väl på svenska i tal och skrift
• Ha erfarenhet av exploaterings- och genomförandeekonomi
Meriterande erfarenhet
Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av:
• Omtag eller omarbetning av detaljplaner
• Centrumutvecklingsprojekt
• Stadsutvecklingsprojekt med flera parallella detaljplaner
• Samordning av detaljplaner i urbana miljöer
• Samråds- och granskningsskeden
• Projekt där du följt processen från detaljplan till färdigställande
• Komplexa genomförandeprojekt med många aktörer
• Arbete för kommun, kommunalt bolag eller annan offentlig beställare
• Strategisk projektstyrning i tidiga planeringsskeden
• Projekt med omfattande samordning mellan flera organisationer och intressenter
Arbetsplats och arbetssätt
Uppdraget är kopplat till Falkenberg och genomförs i nära samverkan med beställare, kommunala aktörer och externa konsulter. Fysisk närvaro i Falkenberg kan förekomma, medan delar av arbetet kan utföras på distans enligt överenskommelse med beställare.
Vi söker dig som
• Är en mycket erfaren projektledare snarare än specialistkonsult
• Är strukturerad och affärsmässig
• Kan hantera många parallella frågor samtidigt
• Är trygg i dialog med beslutsfattare och myndigheter
• Har förmåga att skapa framdrift i komplexa projektmiljöer
• Kan identifiera risker innan de blir problemSå ansöker du
För att kunna bedöma din lämplighet vill vi att ditt CV tydligt redovisar:
• Antal år som projektledare
• Relevanta stadsutvecklings-, exploaterings- eller detaljplaneprojekt
• Din roll i respektive projekt
• Projektens omfattning och komplexitet
• Erfarenhet av detaljplaneprocesser och kommunala samverkansprojekt
Ansök direkt eller genom att skicka in CV samt efterfrågad information. Urval och intervjuer görs löpande.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Letsgig AB
(org.nr 559114-4505) Arbetsplats
Hos vår kund i Falkenberg Jobbnummer
9970091