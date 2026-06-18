Projektledare till Trafikutrustning
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Brinner du för teknik, samhällsnytta och ledarskap? Välkommen att söka jobb som Projektledare! Hos oss får du driva projekt som bidrar till en säkrare och mer effektiv vägtrafik.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Hos oss på sektionen tekniska system arbetar vi med drift- och underhållsprojekt som rör tekniska installationer i väganläggningen i Stockholmsområdet inom teknikområdena: Styrsystem, Telesystem och Trafikutrustning.
I den här rollen får du möjlighet att arbeta med komplexa tekniska system i några av Sveriges viktigaste infrastrukturanläggningar. Som projektledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp projekt inom trafikutrustning och trafiksystem i väganläggningen. I arbetet ingår bland annat att genomföra förebyggande och avhjälpande underhåll samt reinvesteringar och förbättringsåtgärder för trafikutrustningar inom områden som:
Trafiksystem såsom motorkontrollsystem (MCS), trafikmätning, trafiksignaler och trafikinformation
Tekniska lösningar inom komplexa anläggningar som t.ex. tunnlar och öppningsbara broar
Utveckling och uppgraderingar av trafiksystemen
Du arbetar tätt ihop med resurser som projektingenjörer, byggledare och tekniska specialister, och företräder Trafikverket i dialog med entreprenörer, leverantörer och andra myndigheter.
I rollen kommer du bland annat att:
planera, budgetera och genomföra upphandlingar för egen verksamhet
följa upp projektens tid, kostnad och innehåll
samordna entreprenörer, konsulter och interna resurser
arbeta proaktivt med risk, säkerhet och arbetsmiljö
bidra till utveckling och förbättring av arbetssätt och tekniska lösningar
Din utveckling
Som projektledare hos Trafikverket blir du en del av en av Sveriges största beställarorganisationer. Du får möjlighet att arbeta i projekt som har stor betydelse för samhällets funktion och trafiksäkerhet. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling genom nätverk, utbildningar och erfarenhetsutbyten. Du kan välja att utvecklas vidare som exempelvis projektledare, specialist eller chef.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en driven och analytisk projektledare med förmåga att driva projekt framåt i komplexa miljöer. Du skapar förtroende i samarbeten och har lätt för att kommunicera med olika typer av aktörer, från tekniska specialister till entreprenörer och myndigheter. Du arbetar självständigt, är lösningsorienterad och har ett tydligt fokus på kvalitet och resultat.
Vi söker dig som har
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) med teknisk inriktning, alternativt annan utbildning i kombination med relevant arbetserfarenhet som vi bedömer likvärdig
aktuell och för tjänsten relevant erfarenhet av projektledning eller motsvarande ledande roll inom tekniska system eller installationer i infrastruktur- eller tekniska anläggningar
aktuell och för tjänsten relevant erfarenhet från entreprenadverksamhet
körkort för personbil
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har
erfarenhet av trafiksystem såsom motorkontrollsystem (MCS), trafikmätning och trafikinformation
relevant erfarenhet av arbete i vägtunnlar, broar eller liknande anläggningar
erfarenhet från upphandlingar och entreprenader enligt LOU och AB/ABT
erfarenhet av förhandling och kontraktshantering
Övrig information
Tjänstens placeringsort är Solna. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Med tjänsten följer en skyldighet att krigsplaceras. Mer information om detta finner du här: Så söker du jobb hos oss - www.trafikverket.se
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering kan webbaserade tester användas som en del i urvalet.
Vi går snart in i semestertider och vill därför informera om att rekryteringsprocessen kommer att ha en längre ansökningsperiod. Sista ansökningsdag för den här rollen är den 5 augusti. Varmt välkommen med din ansökan!Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18:2026:178". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Ort enligt annonsen (visa karta
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000 00 ORT ENLIGT ANNONSEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Johan Jarnhamn johan.jarnhamn@trafikverket.se 0101240080 Jobbnummer
9970089