Beredskapsstrateg Region Uppsala
Region Uppsala / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-06-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Säkerhets- och beredskapsavdelningen
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vår verksamhet
Region Uppsalas ledningskontor har en styrande roll, utifrån regiongemensamma politiska frågor och avdelningarnas verksamhetsområden. Ledningskontoret har också en stödjande och samordnande roll i relation till förvaltningarna samt ansvarar även för samverkan och samordning med externa aktörer samt företräder Region Uppsala i externa kontakter, såväl inom som utanför länet. Tjänsten är placerad på Civil beredskapsenheten som ingår i Säkerhet- och beredskapsavdelningen vid Ledningskontoret, avdelningen ansvarar för det regionövergripande arbetet inom säkerhet och beredskap.
Inom enheten finns specialister inom kris och katastrofmedicinsk beredskap, civilt försvar, utbildning och övning, teknik och samband, risk och sårbarhetsanalys samt kriskommunikation m.m. Enheten driver Region Uppsalas omställningsarbete, utveckling och uppbyggnad av robusta förmågor inom området krisberedskap och civilt försvar.
Ditt uppdrag
Vi söker nu en beredskapsstrateg inom personalområdet för krisberedskap och civilt försvar, som känner engagemang för att bygga, utveckla och vidmakthålla Region Uppsalas förmågor inom beredskapsområdet.
Du kommer arbeta nära HR i utveckling och förvaltning av Region Uppsalas uppdrag att krigsplacera medarbetare. I ditt uppdrag ingår att samordna regionens ansvar avseende Stödstyrkan som genomförs med stöd av lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands. Du kommer delta i samverkan och analys av förberedande aktiviteter för Region Uppsala som civilplikt för hälso- och sjukvårdspersonal och uppbyggnad av en nationell förstärkningsresurs.
Uppdraget omfattar att analysera rapporter, bereda remissvar, skriva fram beslutsunderlag till högsta tjänstemannaledning samt politiska ledningen samt delta i interna och externa nätverk på lokal, regional och nationell nivå.
Du kommer att vara en del av ett meningsfullt, spännande och utvecklande arbete i nära samarbete med kollegor i en positiv och kreativ arbetsmiljö fylld av kompetens och nyfikenhet!Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Du har en god analytisk förmåga och kompetens inom processarbete, du kan varva både självständigt arbete och arbete som en del i ett team. Arbetet innebär många kontakter, både internt och externt, vilket ställer höga krav på att du har god förmåga att kommunicera, samarbeta och skapa goda relationer.
Tjänsten kan vara placerad i säkerhetsklass. Det kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Du har relevant akademisk examen, universitets- eller högskoleutbildning, alternativt annan utbildning och arbetslivserfarenhet vi bedömer relevant för tjänsten.
• Du har kunskap om svenska krisberedskapssystemet och totalförsvar.
• Svenskt medborgarskap.
• Godkänd säkerhetsprövning.
• B-körkort.
• God datorvana och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, skriva rapporter, utredningar och sammanställningar.
Meriterande
• Yrkeserfarenhet inom offentlig verksamhet, hälso- och sjukvårdsområdet och kunskap om regionens samhällsviktiga uppdrag.
• Yrkeserfarenhet att arbeta i en politiskt styrd organisation.
• Yrkeserfarenhet inom krisberedskap och civilt försvar.
Vi erbjuder
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och kommer bli föremål för krigsplacering. Vi kan komma att tillämpa provanställning.
Du är placerad på Region Uppsalas ledningskontor. Vårt moderna kontor ligger mitt i centrala Uppsala, i direkt anslutning till Uppsala resecentrum.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Beredskapsstrateg Gernas Molla, e-post Gernas.molla@regionuppsala.se
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK57/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 25 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9970096