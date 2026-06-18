Servicetekniker för framtidens drift och automation i Bredaryd
Elajo El & Energiteknik AB / Elektrikerjobb / Värnamo Visa alla elektrikerjobb i Värnamo
2026-06-18
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När en produktionslinje stannar påverkas mer än en maskin.
Leveranser försenas. Planer förändras. Människor väntar.
Därför är det viktigt att det finns människor som inte bara ser felet - utan också vägen framåt.
I Bredaryd arbetar våra servicetekniker inom automation nära industrin och de verksamheter som håller samhället i rörelse. De ser till att tekniska system fungerar som de ska, hjälper kunder att förebygga problem och finns där när något oväntat händer.
Det handlar om att skapa trygghet i en värld som aldrig står still.
Vissa dagar handlar arbetet om felsökning och service. Andra dagar om att driftsätta ny utrustning, modernisera befintliga system eller hjälpa en kund att få ut mer av sin anläggning. Gemensamt är att varje insats bidrar till säkrare drift, högre effektivitet och en mer hållbar verksamhet.
På Elajo tror vi att de bästa lösningarna skapas tillsammans.
Därför blir du en del av ett team där erfarenhet, kunskapsdelning och samarbete är en naturlig del av vardagen. Här finns kollegor som gärna hjälper till, ledare som tror på utveckling och en kultur där människor får växa tillsammans med tekniken.
Vi är ett stort företag med lokal närvaro. Det betyder att vi kan erbjuda möjligheter, specialistkunskap och utvecklingsvägar samtidigt som vi behåller den nära gemenskapen i det lokala teamet.
För den som drivs av problemlösning, teknik och viljan att göra skillnad finns här möjligheten att vara med och hålla framtidens industri i rörelse.
Varje dag.
Vardagen i rollen
Som servicetekniker inom automation arbetar du med service, underhåll och utveckling av tekniska anläggningar hos våra kunder i Bredaryd med omnejd. Arbetet omfattar bland annat:
• Felsökning, reparation och förebyggande underhåll av automations-, styr- och reglersystem
• Driftsättning och uppgradering av tekniska anläggningar och maskiner
• Installation, justering och ombyggnation av elektrisk och teknisk utrustning
• Teknisk support och rådgivning till kunder och kollegor
• Dokumentation och rapportering av utförda arbeten
För att lyckas i rollen tror vi att du har
• Elutbildning med inriktning automation eller motsvarande teknisk utbildning
• Erfarenhet av service, felsökning eller underhåll inom automation
• Förmåga att läsa och tolka elritningar samt teknisk dokumentation
• God dator- och systemvana
• B-körkort
Vem du är
Vi tror att du är en person som trivs med att lösa problem, ta ansvar och skapa förtroende i mötet med kunder och kollegor.
Du arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet, samtidigt som du är flexibel när vardagen förändras. Du uppskattar både självständigt arbete och samarbetet i ett starkt team.
Framför allt drivs du av nyfikenhet - på teknik, människor och möjligheten att ständigt utvecklas.
Det här får du hos oss
På Elajo blir du en del av en organisation där utveckling, engagemang, öppenhet och förtroende är grunden för hur vi arbetar tillsammans.
Hos oss får du:
• Möjlighet att utvecklas inom automation och framtidens tekniklösningar
• Ett öppet arbetsklimat med stark laganda
• Trygghet genom kollektivavtal och attraktiva förmåner
• Friskvårdsbidrag och tillgång till stöd inom hälsa, ekonomi och juridik
• Möjlighet att kombinera yrkesmässig utveckling med balans i livet
Våra medarbetare är nyckeln till att vi ska kunna bygga framtidens Sverige. Tillsammans skapar vi lösningar som gör skillnad - för våra kunder, våra samhällen och varandra.
För framtidens drift.
För framtidens industri.
För framtidens Sverige. Varaktighet, arbetstid, etc.
Tillsvidareanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elajo El & Energiteknik AB
(org.nr 556139-3884)
Industrivägen 12 (visa karta
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333 72 BREDARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9970106