Teknisk Kravställare för Taxi-app
2025-11-04
Vill du arbeta på ett känt och marknadsledande företag inom transportbranschen som just nu befinner sig i en mycket spännande fas av teknisk förnyelse? Vi söker en teknisk kravställare som vill bidra till utvecklingen av nya digitala tjänster som direkt gynnar affären.
Företaget har under flera år målmedvetet moderniserat sin teknikstack och sina arbetssätt och har nu byggt en solid plattform för framtiden. Nästan all äldre kod och tidigare arkitekturbegränsningar är bortbyggda, vilket möjliggör ett modernt och skalbart utvecklingsarbete. Här arbetar du i en innovativ och kunnig miljö där teknik och affär går hand i hand.
Om rollen
Som kravställare spelar du en central roll i att omsätta affärsbehov till tydliga krav och användbara lösningar. Du arbetar nära våra produktägare, utvecklare, UX-designer och testare i agila team och ansvarar för att kravställning och dokumentation sker på ett strukturerat och kvalitetssäkert sätt och översätter övergripande affärskrav till användarberättelser, användningsfall och acceptanskriterier.
Ditt uppdrag
Identifiera, analysera och dokumentera krav tillsammans med verksamheten.
Beskriva funktioner och flöden på ett tydligt och strukturerat sätt.
Säkerställa att krav implementeras korrekt genom testning och verifiering.
Samarbeta med utvecklingsteam i ett agilt arbetssätt.
Bidra till kontinuerlig förbättring av processer och dokumentation.Profil
Högskoleutbildning inom IT, systemvetenskap, teknik eller motsvarande område.
Erfarenhet av kravställning och dokumentation i utvecklingsprojekt.
God förmåga att förstå affärsprocesser och översätta dem till tekniska krav.
Meriterande med kunskaper i Jira och Confluence.
Noggrann, kommunikativ och strukturerad med stor förståelse för både teknik och affär.
Ett intresse för affären och hur tekniken påverkar kundupplevelsen är en viktig egenskap
Du behärskar engelska och svenska väl i tal och skrift.
Vårt erbjudande
Du kommer till ett företag i framkant med engagerade kollegor och en sympatisk, lärande kultur. Hos oss arbetar du sida vid sida med mycket kompetenta utvecklare i dubbla backend-team och ett frontend-team som tillsammans bygger hela vår lösning. Här ges du stora möjligheter att växa och utvecklas inom kravhantering i en modern teknisk miljö.
Tveka inte att ansöka om du tycker att vårt erbjudande låter intressant och känner att du stämmer väl in på kompetensprofilen ovan.
Alla ansökningar hanteras självfallet strikt konfidentiellt.
About Comstream:
Comstream is a thriving organization with about 70 employees and offices in Sweden and Bulgaria. We specialize in connecting IT talent to growth companies and delivering high-quality services in software development and technical support. Additionally, we are proud to offer and continually enhance our SaaS platform, Jobshark, for tech recruitment and freelancing.
Over the past few years, we've experienced substantial growth, and we're excited to continue expanding our operations. If you're looking to join an international organization with a Scandinavian-inspired business culture, Comstream is the perfect place for you. We prioritize your professional growth and foster an environment where you can succeed. At Comstream, teamwork is at the heart of everything we do, and we promote a culture where every voice is heard and respected. Our core principles are rooted in collaboration, empowerment, and freedom, creating a workplace where you can truly make an impact.
For more information, please visit our corporate website at www.comstream.eu.
