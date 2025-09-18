Teknisk koordinator för Linux-baserat OS
2025-09-18
Om rollen
Är du redo att ta dig an en spännande och teknisk roll där du får arbeta nära både utveckling, testning och releasehantering? Vi söker nu en koordinator som vill bidra till att nya versioner av ett Linux-baserat operativsystem släpps med hög kvalitet och effektivitet.
I rollen får du en varierad vardag där du bland annat:
• Stöttar utvecklingsteam och projekt i integrations- och releasearbete
• Bygger och levererar releaser samt hanterar relaterade uppgifter
• Övervakar och analyserar resultat från automatiserade tester
• Skriver felrapporter och följer upp identifierade problem
• Sätter upp och underhåller hårdvaruprodukter i labbmiljö
• Automatiserar återkommande arbetsuppgifter med scripts
• Bidrar till att utveckla och förbättra CI/CD-pipelines
• Arbetar med datamonitorering för att säkerställa systemprestanda
Om teamet
Du blir en del av ett team som arbetar med livscykeln för ett Linux-baserat operativsystem som ligger till grund för innovativa och högteknologiska produkter. Teamet ansvarar för releaseplanering, kvalitetsmått, integrationer och kontinuerliga förbättringar. Här finns en kultur där man delar kunskap, samarbetar nära och har roligt på jobbet.
Vem är du?Vi söker dig som är nyfiken, samarbetsvillig och motiveras av nya utmaningar. Du trivs i en miljö där du får utvecklas men också stötta andra genom att dela med dig av din kunskap.
Vi tror att du har:
• Utbildning inom ingenjörsområdet, systemvetenskap eller liknande
• Kunskap om release management och mjukvaruutveckling
• Erfarenhet av Linuxmiljö
• Vana av att arbeta med Git, Gerrit och/eller Jenkins
• Intresse för data och datadrivna beslut
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av att visualisera och följa upp mätetal, t.ex. i Grafana eller Superset
• Arbetat med automatisering
Vi ser gärna både erfarna kandidater och nyutexaminerade med stort intresse för området.
Vi erbjuderHär får du möjlighet att arbeta i en internationell, innovativ miljö där teknik och kvalitet står i fokus. Företaget erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, en modern arbetsplats och förmåner som bidrar till både trivsel och balans i vardagen.
Tjänsten är baserad i Lund och vi ser gärna att du trivs med att arbeta på plats tillsammans med dina kollegor. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/ Arbetsplats
Gigstep Kontakt
Klara Igeby klara.igeby@gigstep.se 0739449946 Jobbnummer
9514639