Teknisk Innesäljare - Bygg
SalesOnly Sverige AB / Säljarjobb / Trosa Visa alla säljarjobb i Trosa
2025-09-16
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SalesOnly Sverige AB i Trosa
, Nyköping
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Elkington AB är marknadsledande inom sin nisch och levererar specialanpassade lösningar som utgår från varje kunds unika utmaningar och behov - där golv- och markluckor idag är den största produktgruppen.
Nu söker vi en strukturerad och starkt kundorienterad innesäljare till Elkington AB i Trosa - en varierande och konsultativ roll med ansvar för hela säljprocessen, från att identifiera kundbehov till att ta fram ritningar, kalkylera, offerera och följa upp. Du hanterar både nya kundförfrågningar och hjälper befintliga kunder med speciallösningar. Dina kunder är främst byggentreprenörer och installatörer.
OM ROLLEN
Som Teknisk innesäljare hos oss får du en central roll i vår fortsatta tillväxtresa och ditt primära fokus är att ta fram kundunika lösningar till byggentreprenörer och installatörer. Från kontoret i Trosa arbetar du nära dina kollegor och våra kunder - du blir en nyckelperson i att driva affärer framåt.
Placering: Du arbetar från vårt kontor i Trosa, där du även har stöd av vårt erfarna team som hjälper dig att ta fram lösningar, hantera orderflöden och backa upp dig i dina projekt.
Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera en långsiktiga kunderelationer med rådgivande försäljning av tekniska lösningar - i ett väletablerat företag med starkt varumärke och stor utvecklingspotential. Låter det intressant? Då kan detta vara nästa steg för dig.
ARBETSUPPGIFTER & ANSVAR I KORTHET:
Stärka och utveckla våra befintliga kundrelationer.
Ta emot förfrågningar och omsätta kundens behov till skräddarsydda lösningar.
Arbeta konsultativt och stötta kunder med teknisk kompetens, exempelvis ritningsläsning och förståelse för konstruktion.
Skapa offerter, följa upp projekt och säkerställa att samarbeten löper smidigt.
Ha tät dialog med både kunder, kollegor och leverantörer för att leverera rätt lösningar i rätt tid.
I mån av tid kan rollen även innebära enstaka besök ute på byggen, men den största delen av arbetet sker från kontoret där fokus ligger på ritningsberäkningar, offertskrivning och dialog med leverantörer för att säkerställa korrekta beställningar.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som har erfarenhet från bygg, installation eller industri och är van att arbeta B2B. Du har teknisk förståelse och kan läsa ritningar, samtidigt som du trivs i en säljande roll, där relationer och kundkontakt står i fokus.
Som person är du:
Nyfiken, strukturerad och affärsdriven.
Serviceinriktad, kommunikativ och bra på att bygga relationer.
Självständig och ansvarstagande, men samtidigt en lagspelare.
VI ERBJUDER
Hos oss blir du en viktig del av ett växande bolag med gott renommé och starka framtidsutsikter. Du får arbeta i en stimulerande miljö, där det är korta beslutsvägar, stor frihet och en kultur som präglas av gemenskap. Här får du möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt - och samtidigt bidra till Elkingtons framgång. Vi är ett familjärt bolag på runt tio medarbetare, där alla bidrar och stöttar varandra. Med en unik kombination av hög teknisk kompetens, flexibilitet och kundanpassade lösningar är vi idag en självklar partner för bygg- och installationsbolag, arkitekter och konsulter.
ANSÖKAN
I denna rekrytering samarbetar vi med SalesOnlys rekryteringskonsult Kajsa Sandén. Önskas ytterligare information kring tjänsten är du välkommen att kontakta Kajsa på 0735-21 65 31 eller via mail: kajsa.sanden@salesonly.se
. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Urval sker löpande och intervjuer genomförs under vecka 36-39. Varmt välkommen med din ansökan!
OM ELKINGTON
Sedan 1961 har Elkington AB varit en ledande leverantör av högkvalitativa mark-, golv-, vägg- och takluckor. Våra produkter är uppskattade av arkitekter och konstruktörer för deras kvalitet och anpassningsmöjligheter.
Som en del av Bergman & Beving-koncernen sedan 2023, har vi starka tillväxtambitioner både i Sverige och Norge. Med ett välrenommerat varumärke och ett unikt erbjudande av tekniska och kundanpassade lösningar, är vi en självklar partner för bygg- och installationsentreprenörer.
Elkington AB har levererat inspektionslock, luckor och ytavvattningssystem av högsta kvalitet i över 60 år. Vi har ett brett sortiment som gör att vi alltid kan rekommendera en lösning som passar varje kunds specifika projekt och behov. Våra produkter stödjer varandra och underlättar därmed planering, projektering och installation. Ersättning
