Teknisk förvaltare till SFV Utrikes
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2026-07-03
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Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
SFV Utrikes ansvarar för de statsägda utlandsfastigheterna, såsom svenska ambassader, residens och institut. Vårt uppdrag handlar om att förvalta existerande byggnader såväl som att bygga nytt och marknadsföra samtida svensk arkitektur, formgivning och design. Vår största hyresgäst är Utrikesdepartementet. Vi är cirka 20 personer som arbetar på SFV Utrikes i fyra olika team. Vårt kontor ligger i Gamla stan i Stockholm men hela världen är vårt arbetsfält.
Din roll
Hos Statens fastighetsverk erbjuds du en omväxlande roll, med stort mått av eget ansvar där du får arbeta med spännande fastigheter där olika lokala förutsättningar runt om i världen utmanar din problemlösningsförmåga. Som teknisk förvaltare på SFV Utrikes kommer du med utgångspunkt från huvudkontoret i Stockholm resa cirka 100 dagar per år till olika orter i världen. Du arbetar i en fastighetsgrupp tillsammans med en fastighetsförvaltare och en förvaltningsekonom som ansvarar för ca 15 olika orter i världen. En viktig del i arbetet är att tillsammans med kollegor vårda våra kundrelationer med hyresgäster och brukare.
Till dina arbetsuppgifter hör att träffa hyresgäster och ha regelbundna avstämningar med driftentreprenörer och leda konsulter. Gentemot driftentreprenörer är du ansvarig för att ta fram och följa upp tillsyns- och skötselplaner. Du medverkar i att identifiera underhållsbehov samt bevakar genomförandet av de beslutade underhållsåtgärderna på de olika orterna. Det innebär att du kommer att projektleda specifika teknik- och byggprojekt. Det kan exempelvis vara byte av tekniska installationer och ombyggnationer.
Du ansvarar för att energiförbrukningen i fastigheterna följs upp och registreras i avsett system. Du ska kunna analysera resultaten och ta fram förslag på hur energiförbrukningen kan minskas samt hitta fossilfria lösningar och därefter projektleda genomförandet av dessa åtgärder. Ett annat ansvarsområde är att löpande se till att gällande myndighetskrav, som kan variera i de olika länderna, efterlevs samt att statusbesiktningar genomförs och uppdateras i fastighetssystemet. En del av arbetet är administrativt och innebär bland annat att lägga beställningar, granska fakturor, ta fram underlag för beslut, tillsammans med förvaltningsekonom ta fram ekonomisk budget för drift och administrera underhållsplaner för de tekniska installationerna i avsett fastighetssystem.Publiceringsdatum2026-07-03Profil
Vi söker dig som har:
relevant högskoleutbildning, alternativt kompetens från arbetslivet som vi bedömer som likvärdig,
flera års erfarenhet som projektledare inom fastighets- eller byggbranschen,
bred kunskap om en byggnads olika installationer och försörjningssystem,
erfarenhet av att leda och övervaka projekt med fokus på tekniska installationer,
vana av att identifiera behov, ta fram erforderliga handlingar för åtgärder samt sammanställa förfrågningsunderlag till upphandlingar,
mycket goda kunskaper i svenska och engelska både muntligt och skriftligt,
vana att arbeta med digitala verktyg.
Meriterande:
erfarenhet från arbete som teknisk förvaltare,
erfarenhet av arbete som projektledare utomlands,
erfarenhet av att arbetsleda på distans,
god kunskap i annat språk än svenska och engelska,
erfarenhet av att ha arbetat inom staten.Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom god social förmåga och personlig stabilitet. Problemlösningsförmåga är förutsättningar för att kunna möta de utmaningar du ställs inför liksom att vara ansvarstagande och van att självständigt hantera uppgifter samtidigt som du är en lagspelare.
Som resande teknisk förvaltare representerar du SFV och agerar utifrån den statliga värdegrunden. Detta innebär att du har ett beteende och ett förhållningssätt som bevarar förtroendet för myndigheten och staten. Det är därmed meriterande om du har varit anställd inom staten tidigare.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att ringa rekryterande chef för att få information om hur du ska skicka in din ansökan.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Mats Falkenäng tfn 010-478 70 00.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på http://www.sfv.se/.
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Du anställs som: Teknisk förvaltare
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Placering: Stockholm
Tillträde: Hösten 2026 enligt överenskommelse
Möjlighet till distansarbete: Möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av https://cms.sfv.se/Media/rercfjb3/policy-medarbetare-pa-statens-fastighetsverk-sfv.pdf
och hur det är att jobba hos oss på https://www.sfv.se/om-oss/karriar/
Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Fastighetsverk
(org.nr 202100-4474), https://www.sfv.se/
118 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Statens fastighetsverk Jobbnummer
9990446