Teknisk Förvaltare till område Östermalm
2025-12-19
Vill du vara med och skapa hållbara campusmiljöer som möjliggör för utbildning och forskning i världsklass? Som Teknisk Förvaltare hos oss ansvarar du tillsammans med ett engagerat team för att våra komplexa byggnader ska fungera på bästa sätt och utvecklas långsiktigt. Låter det spännande? Då kan du vara den tekniska förvaltaren som vi söker!
Ditt uppdrag
Som teknisk förvaltare ingår du i ett team som består av tekniker, fastighetsförvaltare, energiingenjörer och driftingenjörer. Tillsammans skapar ni en effektiv leverans och säkerställer en teknisk förvaltning med hög kvalitet. Utöver detta driver du även arbetet med hållbarhet och digitalisering, med ett starkt fokus på kundupplevelsen. Du utgår från KTH Campus och rapporterar till avdelningschef Teknik & Service.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Planering av underhåll, tillsyn och skötsel, inklusive myndighetskrav.
Förvaltning och förbättring av digitala verksamhetssystem och arbetssätt.
Samarbete med fastighetsenheten kring budgetering, uppföljning och ekonomisk rapportering.
Lagefterlevnad och optimering av driftprestandan.
Bidra aktivt till utvecklingen av teknisk drift, förvaltning och hållbarhet inom en innovativ och framåtsträvande organisation.
Nyfiken?
Känns detta som en möjlighet för dig, ta chansen och sök nu! Urvalet startar efter julledigheten, men vänta inte med din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag vilken är 19 januari. Har du frågor om tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Charlotta Bodemyr(charlotta.bodemyr@akademiskahus.se
), Avdelningschef eller Emelie Blomkvist(emelie.blomkvist@akademiskahus.se
), HR-specialist Rekrytering.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidater.
Välkommen till en arbetsplats där dina idéer och initiativ värdesätts och där du kan vara med och forma framtiden!
Ansvarsområden
Din bakgrund och erfarenhet :
För att lyckas i rollen som teknisk förvaltare ser vi att du har:
Eftergymnasial utbildning inom installationsteknik, byggteknik eller liknande. Alternativt att du har relevant arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet inom branschen och helst av kommersiella lokaler.
Ledarerfarenhet som teamledare, inom projektledning eller liknande.
Tidigare erfarenhet av budgetering och underhållssystem.
Kan behärska svenska i tal och skrift obehindrat.
Det är meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet av att jobba i fastigheter med specifika klimatkrav och avancerade tekniska lösningar som teknisk förvaltare. Om företaget
Akademiska Hus AB
Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Vi utvecklar och förvaltar lokaler för högskolor och universitet och skapar förutsättningar för världsledande utbildning och forskning. Genom att även erbjuda labb och kontor för företag blir våra campus mer innovativa och hållbara platser som främjar samverkan, kunskapsutveckling och kreativitet.
Vi satsar på våra medarbetare genom individuella uppdrag, ledarutvecklingsprogram och ett brett utbud av lärandetillfällen. Hållbarhet är en ledstjärna i allt vi gör, och vi värdesätter olika perspektiv och tvärfunktionellt samarbete. Tillsammans lyfter vi varandra och stärker Sverige som kunskapsnation. Vill du veta mer om oss - ta en titt på vår FILM.
