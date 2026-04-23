Teknisk förvaltare till Diös i Skellefteå
Diös Fastigheter AB / Fastighetsskötarjobb / Skellefteå
2026-04-23
Välkommen till Diös - ett fastighetsbolag med sikte på att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Våra starka team utvecklar attraktiva fastigheter och levande kvarter där människor vill leva, arbeta och umgås. Nu söker vi en teknisk förvaltare till Skellefteå - en bred roll där dina tekniska kunskaper i kombination med din beställarkompetens och ditt stora affärsfokus är avgörande.
Din nya roll
Som teknisk förvaltare hos oss spelar du en central roll i att förvalta våra fastigheter genom att säkerställa skötsel, tillsyn, drift och underhåll, samt att genom ett närvarande och modigt ledarskap leda ditt team där lönsamhet, kundfokus och hållbarhet går hand i hand. Du har det tekniska förvaltningsansvaret för totalt 28 fastigheter, mestadels i centrala Skellefteå, och chefsansvar för tre fastighetstekniker och en driftsoptimerare.
Med ett ledarskap som präglas av tillit, tydlighet och utveckling stöttar du teamet att utveckla hög prestation och starkt engagemang. Din tekniska kompetens och din förmåga att agera som en stark och trygg beställare är viktig när du ansvarar för att tillhandahålla förstklassig service till våra hyresgäster, samtidigt som du säkerställer att fastigheterna hålls i bästa skick. Du agera som beställare gentemot entreprenörer och säkerställer kvaliteten på utfört arbete. Att skapa och upprätthålla starka relationer med både hyresgäster och externa partners är en viktig del av rollen.
Vår ambition är att miljöcertifiera alla våra fastigheter och vi arbetar fokuserat med driftoptimering för att nå våra energisparmål, här blir din roll avgörande.
Du rapporterar direkt till Johan Lång, affärschef för affärsområdena Luleå och Skellefteå.
Vem är du?
Vi söker dig med erfarenhet inom teknisk förvaltning och ledarskap, och som är trygg i både att hantera hyresgäster och chefsskapet. Som ledare är du tillitsfull, tydlig och tillgänglig. Du får människor att växa, bygger effektiva team och vågar utmana för att utveckla både affär och kultur.
Vidare är du affärsmässig, kvalitetsmedveten och en duktig problemlösare. Du är serviceinriktad och strukturerad och uppskattar ordning och reda. Då arbetet både kräver samarbete och självständighet ser vi att du som söker i grunden är en lagspelare, men som även trivs och har förmågan att arbeta självständigt och fatta egna beslut.
På Diös värnar vi om goda relationer och vi förväntar oss att det är viktigt även för dig. Det är meriterande om du har kunskap om installationer, entreprenörsjuridik och myndighetskrav, samt upphandling och arbete med avtal inom ABT06, AB04, AFF och ABK 09.
B-körkort är ett krav i tjänsten.
Vårt erbjudande
Vi är ett framåtsträvande fastighetsbolag där inget står still. Vi erbjuder en stimulerande och varierande vardag där du får jobba i nära dialog med kompetenta och engagerade medarbetare, från Borlänge i söder till Luleå i norr. Personlig utveckling är ett av våra främsta fokusområde. Tillsammans med din chef och genom vår egen kompetensarena Diös Academy säkerställer vi din kompetensutveckling med utbildningar, workshops och andra kompetensutvecklande insatser.
Ett annat viktigt område för oss är balansen mellan arbete och fritid. Vi är helt övertygade om att detta är en förutsättning för att vi som jobbar på Diös ska utvecklas och trivas. Därför inspirerar och stöttar vi våra medarbetare till en hälsosam livsstil och vi ser tydliga resultat av detta i vår höga frisknärvaro.
Ansökan
Tjänsten är på heltid med 6 månaders provanställning. Placering på Diös kontor i Skellefteå. Vi ser fram emot din ansökan innehållande CV och personligt brev. Ansök snarast då urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
