Teknisk förvaltare Helsingborg
2026-02-03
Häng med på Bredablicks tillväxtresa! Vi är ca 670 entusiastiska medarbetare som levererar toppkvalitet inom förvaltning och facility services runt om i landet. Hos oss får du inte bara en karriär, utan en språngbräda mot en spännande framtid. Med vår snabbväxande kultur och entreprenörsanda blir varje dag en ny möjlighet till utveckling. Tillsammans strävar vi efter nöjda kunder, hög lönsamhet och stark tillväxt. Kom och väx med oss på Bredablick!Om tjänsten
Upptäck en spännande möjlighet som teknisk förvaltare där ditt huvudansvar är att vårda och stärka våra kundrelationer. I din roll som förvaltare hos oss kommer du att få arbeta mycket självständigt, men också i team och få chansen att själv påverka din roll och arbetssätt.
Du kommer att ha ett övergripande ansvar för att driva förvaltningen enligt avtal. Ditt arbete och prestationer bedöms främst utifrån kundnöjdhet, där din förmåga att utveckla och förstärka ditt kundkonto med merförsäljning spelar en central roll.
Du kommer att vara en drivande faktor i att aktivt bidra till att bygga upp och utveckla vår verksamhet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar
• Förvaltning av bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter
• Kontinuerlig kundkontakt och uppföljning
• Administration av system, fakturor och avtal
• Teknisk rådgivning åt kunderna
• In- och utflyttningsbesiktningar
• Handlägga försäkringsärenden
• Driva mindre fastighetsrelaterade projekt
• Delta på styrelsemöten
Vi söker dig som
• Har en relevant eftergymnasial utbildning inom fastighetsteknik/förvaltning eller liknande
• Mycket goda kunskaper i svenska, i tal såväl som i skrift.
• Mycket goda erfarenheter i MS Office-paket och god IT-vana.
• Har B-körkort.
För att trivas i rollen tror vi att du som person
• Samarbetar väl med andra. I rollen kommer du att samarbeta både internt och externt.
• Har en stark organisatorisk och administrativ förmåga. Du har lätt för att strukturera upp din dag och dina arbetsuppgifter samt har förmågan att arbeta självständigt och hantera flera projekt samtidigt.
• Är driven. Det är viktigt att du är engagerad i ditt arbete och drivs av utmaningar att bygga en stabil och stark förvaltningsorganisation tillsammans med oss.
• Är serviceinriktad. Servicen mot våra kunder och intressenter är kärnan i vår verksamhet, därför ställer vi höga krav på kundbemötandet och tillgänglighet.
• Är noggrann. Det är viktigt att du är uppmärksam på detaljer då du även kommer att sitta med administration.Övrig information
• Placering: Helsingborg
• Omfattning: Heltid, tillsvidare med 6 mån provanställning
• Start: Snarast möjligt
Låter det intressant? Vi ser fram emot din ansökan! Du skickar in genom att klicka på "Ansök tjänst" här nedan. Du skickar i CV och besvarar ett antal urvalsfrågor. Vi tar för denna process inte emot personligt brev. Vidare i processen följer en kort telefonsamtal och intervju. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
