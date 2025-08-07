Teknisk chef till Vellinge kommun
2025-08-07
Om arbetsplatsen
Vellinge kommuns tekniska verksamhet ansvarar för den kommunala infrastrukturen i form av vägar, trafik, park, vatten och avlopp, renhållning samt räddningstjänst. Här arbetar 10 -15 kvalificerade medarbetare. Verksamheten är en tydlig beställarorganisation med flertalet drift- och investeringsentreprenader att genomföra, liksom ett stort antal konsulter som resurser i projekt i olika skeden. Räddningstjänsten bedrivs genom avtalssamverkan med Trelleborgs kommun.
Verksamheten ingår i Samhällsbyggnadsavdelningen, tillsammans med verksamheter som miljö, bygglov, fastighet, plan- och exploatering. Politiskt ansvarig är Tekniska nämnden. Tekniska nämnden har år 2025 investeringar för ca 125 mnkr och den skattefinansierade driftbudgeten uppgår till ca 150 mnkr.
Som teknisk chef ansvarar du för verksamhet, ekonomi och personal. Vi behöver dig som är en synlig, engagerande och motiverande ledare på både strategisk och operativ nivå. Du har tre underställda chefer ansvariga för drift av infrastruktur, VA/avfall och räddningstjänst. Du leder operativt vårt "projektkontor" för genomförande av tekniska nämndens investeringsportfölj, där vi idag har en mycket hög genomförandegrad och budgetföljsamhet.
Uppdraget är mycket utåtriktat och du kommer att ha mängder av externa kontakter med entreprenörer, företagare, politiker, medborgare och föreningsrepresentanter.
Du ansvarar för att tekniska nämnden erhåller beslutsunderlag av hög kvalitet och professionella föredragningar av ärenden. Du ansvarar för den tekniska verksamhetens del i en sammanhållen och effektiv samhällsbyggnadsprocess i Vellinge kommun och ingår i Samhällsbyggnadsavdelningens ledningsgrupp.
Vi söker dig som har en teknisk högskoleexamen eller annan utbildning som i kombination med relevant arbetslivserfarenhet bedöms likvärdig av arbetsgivaren, samt erfarenhet av ledaruppdrag inom samhällsbyggnadssektorn. Eftersom vi är en utpräglad beställarorganisation är det nödvändigt att du har erfarenhet av kontraktsstyrning, upphandling och affärsmässiga relationer med näringslivet. Har du erfarenhet av arbete i ansvarsställning på entreprenad- eller konsultsidan är det en fördel, samtidigt som erfarenhet av samarbete med eller inom politiskt styrd organisation krävs för uppdraget. Har du dessutom erfarenhet av nära samarbete med politiska beslutsfattare är detta meriterande.
Din kunskap, erfarenhet och bemötande gör att du skapar goda relationer både vid interna och externa kontakter, i syfte att fortsatt utveckla Vellinge kommun som en attraktiv boendekommun. Du kan på ett strukturerat sätt planera och organisera verksamhetens arbete och har förmåga att driva utvecklingsarbete på ett lösningsorienterat och målinriktat sätt. Du är en kommunikativ ledare som kan skapa engagemang och delaktighet bland dina medarbetare, samtidigt som du är beslutsmässig och genomförare när så krävs.
Du behärskar god svenska i tal och skrift och är väl förtrogen med vardagliga digitala redskap.
B- körkort är ett krav. Eftersom tjänsten är placerad i säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan senast 2025-08-28. Önskar du ett konfidentiellt inledande samtal är du välkommen att kontakta någon av konsulterna nedan.
Anders Stegersjö, rekryteringskonsult, anders.stegersjo@asb-executive.se
, 0704 - 28 02 65
Louise Edenklint, rekryteringskonsult, louise.edenklint@asb-executive.se
, 0702 - 87 12 55
Sista dag att ansöka är 2025-08-28
