Teknisk chef till Aiab energy AB
Aiab energy AB / Chefsjobb / Timrå
2025-10-27
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Led vägen mot framtidens reservkraftslösningar
Vill du vara med och forma framtiden för ett bolag med stark innovationskraft och höga ambitioner?
Aiab energy AB söker en Teknisk chef som vill ta ett helhetsansvar för mekanik- och elkonstruktion samt automation - både i våra befintliga produkter, i utvecklingen av nästa generations reservkraftslösningar och i våra kundprojekt.
Som Teknisk chef har du en nyckelroll i vår organisation. Du leder och utvecklar arbetet inom konstruktion och automation och är drivande i att ta våra produkter till nästa nivå. Rollen omfattar såväl produktutveckling som ett aktivt ansvar i leveransprojekt, där du säkerställer att våra tekniska lösningar levereras med hög kvalitet och effektivitet till kund.
I den här rollen rapporterar du till VD och är en del av företagets ledningsgrupp. Du arbetar också nära vår produktion samt har ett tydligt ansvar för att säkerställa teknisk kvalitet, effektivitet och innovation.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för mekanik- och elkonstruktion samt automation i våra produkter.
Leda och utveckla ett team inom konstruktion och automation samt teknisk dokumentation - med fokus på tydlig kommunikation, ansvarstagande och främjande av en arbetsmiljö där medarbetare vågar uttrycka idéer, ställa frågor och ta initiativ.
Leda tekniska projekt inom produktutveckling och förbättringsarbete.
Aktivt delta i leveransprojekt och säkerställa tekniskt stöd i kundprojekt.
Säkerställa att våra lösningar är konkurrenskraftiga, hållbara och framtidssäkrade
Bidra till affärsmässig utveckling och ökad lönsamhet.
Vara en del av ledningsgruppen och bidra strategiskt till företagets tillväxtresa.
Vi söker dig som har:
Gedigen erfarenhet inom konstruktion och automation, gärna från energisektorn eller liknande teknisk bransch.
Förmåga att kombinera teknisk kompetens med affärsmässigt tänkande.
Erfarenhet av att leda team och projekt med god struktur och tydlig kommunikation.
Ett innovativt och lösningsorienterat förhållningssätt.
Erfarenhet av att arbeta i kundnära projekt och leveransorganisationer.
Förmodligen en civilingenjörsutbildning samt flera års chefs- och ledarerfarenhet.
Hos oss får du:
Vara med och påverka - både tekniskt och strategiskt.
Möjlighet att utvecklas i en roll med stort mandat och tydlig påverkan.
Arbeta i ett företag med stark framtidstro och tydlig tillväxtambition.
En arbetsmiljö som präglas av engagemang, ansvarstagande och samarbete.
Om du tycker att detta låter intressant, men har fler frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta VD, Veronica Eriksson, på tel: 070-274 56 34. För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta CHRO, Maria Nordin, på tel: 070-280 32 77. Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, till maria.nordin@aiab.se
, dock senast den 23 november 2025. Publiceringsdatum2025-10-27Om företaget
Sedan 1970 har Aiab energy AB säkerställt att företag och myndigheter alltid har pålitliga och skräddarsydda reservkraftverk och totallösningar av strömförsörjning.
Den typen av samarbeten ställer höga krav på drift, effektivitet och säkerhet. Aiab arbetar enbart med kundanpassade totallösningar, vilket innebär skräddarsydd utrustning såväl som utveckling, konstruktion och tillverkning, platsmontage, idrifttagning, utbildning samt fältservice. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: maria.nordin@aiab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aiab Energy AB
(org.nr 556186-7929), http://www.aiab.se Kontakt
HR Chef
Maria Nordin maria.nordin@aiab.se 070-2803277 Jobbnummer
9576626