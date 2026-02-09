Teknisk chef Skyttekompani, I 21
2026-02-09
Vi söker dig som är flexibel, lösningsorienterad och som vill vara med i utvecklingen av framtidens norrlandsinfanteriförband. Vi kommer att erbjuda dig möjligheter att utvecklas med spännande uppgifter och inledningsvis under provisoriska förhållanden.
Om enheten
Grundutbildningsbataljonen Ångermanlands Infanteribataljon (Infbat) vid I 21 i Sollefteå utbildar värnpliktiga till flera olika krigsförband inom ramen för subarktiska infanteribataljoner samt till kommande logistikförband. Bataljonen har satts upp under 2024, består till utbildningsåret 26/27 av ett 50-tal medarbetare och utbildar omkring 200 värnpliktiga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att tjänstgöra vid kompaniledning i grundorganisationen med huvudsaklig uppgift att funktionsleder teknisktjänst inom kompaniet och ansvarar för att kompaniets materiel har rätt teknisk status. Du företräder kompaniet på funktionsmöten och handlägger matrielavvikelserapportet.
Vidare stödjer TC kompanichefen med att upprätthålla rätt kompetenser på personalen avseende materiel och vård och stödjer kompaniet med utbildning inom materieltjänst. TC säkerställer att kompaniets materiel används med godkända data samt ger stöd åt och följer upp kompaniets underenheter avseende teknisktjänst.
Teknisk chef kompani ska handlägga ärenden som rör teknisk tjänst, vilket innebär att:
Ge order och förslag till åtgärder avseende teknisk tjänst
Känna till vilka kompetenser den tekniska personalen vid kompaniet har
Veta vilken teknisk underhållsutrustning som finns vid kompaniet
Kontrollera att viktigare reparationer och åtgärder på materielen förs in i kontrollboken och även i statusuppföljningssystem
Kontrollera att åtgärder på delsystem som påverkar säkerheten inte påverkar eller bryter mot gällande bestämmelser
Vara insatt i övrig logistik inom förbandet och kunna tillämpa rutiner och specifikt uppgiftsknutna hänvisningar inom logistikområdet
Stödja kompanichef med ledning och uppföljning av kompaniets verksamhet inom teknisk tjänst och administration
Yrkesofficer OF alternativt SO med inriktning teknisk tjänst
Körkort B
Meriterande
Bakgrund vid markstridsförband
Tidigare erfarenhet av liknande befattning
Ledningsstödssystemutbildning
Förarbevis på bandvagn och lastbilDina personliga egenskaper
Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga som sätter gruppens resultat före dina egna
Har ett gott ledarskap
Visar respekt för din omgivning och välkomnar olikhet
Har ett högt säkerhetsmedvetande
Är flexibel och beredd att arbeta under provisoriska förhållanden
Har militär yrkeserfarenhet och har innehaft flera befattningar
Har förmåga att arbeta självständigt, att se helheten och fatta beslut i linje med högre chefs vilja
Är noggrann samt har förmågan att växla tempo när så krävs
Kan säga ifrån om du tycker att något är fel, men förmågan att genomdriva chefens beslut även om du inte samtycker
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vid rekryteringen
I ansökan ska följande handlingar bifogas:
CV
Personligt brev
Officersexamen/anställningsbevis för militära befattningar
Referenser
Eventuella intyg om genomförd utbildning både inom och utom Försvarsmakten
Eventuella intyg om genomförd internationell tjänst
Eventuella löneanspråkÖvrig information
Befattningen är en tillsvidareanställning som yrkesofficer och innebär krigsplacering
En anställning i Försvarsmakten innebär skyldighet att tjänstgöra i internationell tjänst
Individuell lön tillämpas i Försvarsmakten, Flexibel arbetstid inom vissa ramar tillämpas
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen
Befattningen innebär att tjänsteresor och utbildning på annan ort förekommer, även deltagande i övningsverksamhet kan innebära frånvaro och att arbetet bedrivs under andra tider än ordinarie arbetstid
Arbetsort: Sollefteå
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Frågor angående befattningen besvaras av:
Markus Olsson, Chef Ångermanlands Infanteribataljon, nås via Försvarsmaktens växel - 08-788 75 00
Fackliga företrädare
OFR/O: 08-440 83
Saco: 08-613 48 00
Seko: 0770-457 900
Försvarsförbundet: 08-402 40 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-03-23
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
2022 återetablerades Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21. Ett nytt regemente med månghundraåriga traditioner i Västernorrland och Jämtland. Hos oss får du möjlighet att vara med om någonting unikt, återetableringen av ett regemente i Nedre Norrland.
I 21 har idag verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand och har ansvar för Garnison Nedre Norrland. I Sollefteå finns Regementsstab (med personal i både Sollefteå och Östersund) och Ångermanlands infanteribataljon. I Östersund finns Jämtlands fältjägarkår. Därutöver finns Garnisonsstödsenhet, Försvarshälsa och Logistikenhet med verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand.
Vid Ångermanlands infanteribataljon och Jämtlands fältjägarkår utbildar vi värnpliktiga soldater för tjänstgöring i det nya moderna infanteriet under vår stolta devis "Från fjäll till hav, för försvaret av Nedre Norrland".
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärmöjlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
