Teknisk chef
Westal AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg
2026-01-28
Vi söker nu en teknisk chef med el bakgrund
Som teknisk chef jobbar du tätt med produkt och ingår i marknadsdivisionen. Dina ansvarsområden kommer vara att driva vår tekniska utveckling inom belysning och styrning, säkerhetsställa vår tekniska information/dokumentation, samt ge teknisk support internt och externt. Tjänstens placeringsort är antingen i Göteborg eller Bankeryd.
Vem är du?
Vi söker en engagerad och driven person som är beredd att ta ett övergripande ansvar för vår tekniska utveckling. För att lyckas i rollen ser vi att du har följande kvalifikationer:
• Utbildning inom el
• Erfarenhet och kompetens inom belysning
• Lätt kunna ta till dig nya tekniker och utveckling
• Att arbeta såväl självständigt som i team
• Vara självgående och ansvarstagande från nyutveckling till optimering av befintliga belysningslösningar.
Om du är redo att jobba i ett härligt team med högt i tak, med god möjlighet till utvecklig, ser vi fram emot att ta del av din ansökan. Urval sker löpandeKontaktperson för detta jobb
För att söka tjänsten mejla din anmälan till frida.alexandersson@westal.se
. För mer information kontakta Frida Alexandersson, vd +46 73 310 67 00
Om Westal
Westal är ett väletablerat företag i belysningsbranschen som tillverkar, utvecklar och marknadsför belysningsarmaturer och belysningslösningar. Sedan starten 1947 har Westal haft sin placering med fabrik och huvudkontor i Bankeryd. Idag finns även ett säljkontor Göteborg. Westals främsta kunder är elinstallatörer via elgrossister samt fackhandeln. Idag har Westal ca 45 anställda och omsätter ca 145 Mkr. För att läsa mer om Westal gå in på www.westal.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
