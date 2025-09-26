Teknisk chef 11.Militärpolisskvadron
2025-09-26
Har du förmågan att blicka framåt och se hur åtgärder idag påverkar handlingsmöjligheterna om ett halvår? Är du en person med genuint teknikintresse och som har lätt att skapa kontakter? Du är välkommen att utvecklas, påverka och växa med oss!
1.Militärpolisbataljon
1.Militärpolisbataljonen är ett krigsförband med huvuduppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Bataljonens uppgifter kan delas in i tre övergripande typer:
• Säkerhetsoperationer, ex personskydd, eskort samt bevakning.
• Ordningsoperationer, ex bevaka, patrullera samt genomsöka.
• Stödoperationer, ex trafikreglera, evakuera samt utbilda.
11.Militärpolisskvadron är en av bataljonens resurser för nationella såväl som internationella operationer. Beslutsvägarna är korta och förbandet kan sättas in med kort varsel. Skvadronen är etablerad men skall nu bli större. Skvadronen hanterar flertalet olika tekniska system såsom TGB16, TGB15, TGB1411 SPS, MC810, sambandssystem men även stor del optiska och tekniska sensorer.
Tjänsten som Teknisk chef
Du kommer att arbeta på 11.Militärpolisskvadronen där din uppgift är att tillsammans med skvadronsledningen tillse att skvadronens materiel är tillgänglig över tid. Arbetet har stor och direkt påverkan på skvadronens uppgiftslösande och det är din uppgift att ge chefen stöd samt att leda den tekniska tjänsten på såväl kort som lång sikt. Skvadronen innehåller både kontinuerligt och tidvistjänstgörande personal. Arbetsuppgifterna varierar och är av både administrativ och praktisk karaktär.
Kontakt med tjänstehundar förekommer och du kan därför inte vara allergisk mot hundar alternativt att du är symptomfri vid medicinering.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Samordna det förebyggande underhållet inom skvadronen
• Leda och utbilda i materielvård och avhjälpande underhåll
• Understödja plutonerna vid skvadronen i teknisk tjänst
• Leda skvadronens reservdelsförsörjning
• Skapa underlag för teknisk anpassning
• Uppföljning och implementering av tekniska ordrar
Kvalifikationer
• Utbildad teknisk officer
• B-körkort
• Ej allergisk mot hund (alternativt symptomfri vid medicinering)
Dina personliga egenskaper
Som person är du driven och känner ansvar för din del i verksamheten. Du är självgående och tar initiativ inom ditt ansvarsområde. Rollen handlar om att inspirera och motivera andra till att arbeta med materielunderhåll, det är därför viktigt att du har verksamhetsfokus, är kommunikativ och trivs med att skapa nya kontakter. Du måste ha en analytisk förmåga samt kunna uppmärksamma och agera på oförutsedda konsekvenser. Eftersom du kommer hantera komplexa system är det viktigt att du är nyfiken och kreativ. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och lämplighet.
MERITERANDE
• Har tidigare erfarenhet av tjänsten som teknisk chef
• Har systemförståelse för TGB16, TGB15, TGB1411 SPS, MC810, snöskoter
• C-körkort
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Kungsängen
Militär befattning OR6/7, OF1
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Rekryterande chef, Kn Petter Udell nås på: 08-58454000 (vxl)
Information om rekryteringsprocessen
Personalgeneralist, Sofia Axelsson nås på: 08-58454000 (vxl)
Fackliga företrädare
Fackliga representanter vid Livgardet nås via Försvarsmaktens växel: 08 584 540 00
OFR-O: Sven Lundberg
SACO: Per Textorius
OFR-S: Örjan Jansson
SEKO: Lise-Lott Larsson
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-24. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Bifoga även gärna: 2 referenser, gymnasiebetyg, andra betyg och intyg på meriterande utbildningar och kompetenser, intyg på tidigare militära utbildningar och förarbevis
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Detta är ett heltidsjobb.
Jobbnummer
9528817