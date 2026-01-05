Teknisk Analytiker Till Ncsc
2026-01-05
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och stärka Sveriges samlade förmåga att hantera cyberhot? Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC, söker teknisk analytiker som vill delta i arbetet med att bygga upp centrets verksamhet vid FRA. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som teknisk analytiker blir du en del av NCSC-avdelningen, som sedan 2024 är en del av FRA och fungerar som en samverkansplattform för myndigheter och näringsliv som arbetar för att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot samt stärka den nationella cybersäkerheten.
I rollen som teknisk analytiker har du ett mångsidigt ansvarsområde och du förväntas att delta i framtagande och delgivning av lägesbilds- och hotbildsanalyser/rapporter riktade till NCSC:s målgrupper och bidra till utveckling inom området. Utöver detta innefattar rollen kontakt och samarbete - både internt på FRA, med andra myndigheter och med NCSC:s externa målgrupper.
Du arbetar huvudsakligen med att:
Inhämta, bearbeta och analysera information från olika typer av öppna källor
Utarbeta skriftliga rapporter och leverera muntliga föredrag
Bevaka och följa utvecklingen av cybersäkerhetshot i Sverige och på den globala arenan
Arbeta med CTI-verktyg (Cyber-Threat-Intelligence-verktyg)
Resor i tjänsten kan förekomma, såväl inrikes och utrikes.
Du kan
Vi söker dig som har:
Avslutad högskole- eller universitetsutbildning - exempelvis i ett samhällsvetenskapligt ämne, eller i ett annat område som arbetsgivaren bedömer som relevant
Erfarenhet av analysarbete på en myndighet eller i någon annan organisation som arbetsgivaren bedömer som relevant
Erfarenhet utarbeta skriftliga rapporter och leverera muntliga föredrag
Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom underrättelse- eller säkerhetstjänst, eller någon annan säkerhetspolitisk verksamhet
Erfarenhet av att ta fram hotbildsbedömningar
Erfarenhet av verksamhets- eller metodutveckling inom omvärldsanalys eller hotbildsanalys
Erfarenhet av att samverka med myndigheter eller näringslivet
Erfarenhet av att arbeta i eller samverka med internationella organisationer, t.ex. EU
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Problemlösande analysförmåga - Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Specialistkunskap - Förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller kontinuerligt sin specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra.
Mål- och resultatorienterad - Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål-och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Förändrar sin inriktning när målen ändrar sig.
Muntlig kommunikation -Talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. Lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar sig till situationen.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer arbetsprov/tester att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta Joakim Nyberg på nummer 010-240 46 92. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-02-01
Referensnummer 2025FRA2357-3
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: IT-säkerhet, Teknisk analytiker, CTI, Cybersäkerhet, Cyber-Threat-Intelligence Ersättning
