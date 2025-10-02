Teknis förvaltare (Technical Asset Manager) - Vectura (Malmö/Lund)
2025-10-02
Vectura är ett snabbväxande fastighetsbolag som utvecklar, äger och förvaltar fastigheter i kunskapsintensiva kluster över Sverige. Vi skapar innovativa miljöer som möjliggör möten mellan näringsliv, forskning och akademi som främjar svensk konkurrenskraft. Med Investor som långsiktig ägare har vi en trygg grund och ett tydligt direktiv att bidra till människor och samhället i stort.
Lockas du av att jobba med komplexa kommersiella fastigheter i samarbete med ett härligt gäng och i ett företag där fokus ligger på långsiktigt eget ägande och förvaltning? Nu söker vi en nyckelspelare till laget i syd.
Om tjänsten Som teknisk fastighetsförvaltare på Vectura är du med och skapar värde genom att aktivt förvalta och utveckla vårt växande bestånd av kommersiella fastigheter. Det kan handla om fastigheter som The Loop, SAABs nya kontor och kommande Nanolab i Lund - det vill säga en blandning av multi-tenant och singel-tenant fastigheter. Du blir en nyckelperson i dialogen med kunder och hyresgäster och får en direkt inverkan på kvalitet och hyresgästupplevelse. Nöjda kunder, hållbar och värdeskapande förvaltning, är de överordnade målen för rollen.
Du kommer samarbeta tätt med kollegor inom förvaltningsorganisationen men även med affärs- och projektutveckling samt ekonomi, och stötta dem i förvaltningsrelaterade frågor. Tjänsten innebär också många externa kontaktytor med t.ex. entreprenörer, konsulter och hyresgäster. Du rapporterar till förvaltningsansvarig i region Syd och tjänsten är baserad i Malmö/Lund.
I ansvaret som teknisk förvaltare ligger bl.a. att:
Utveckla och systematisera driften av fastighetsbeståndet.
Upprätta underhållsplaner och göra underhållsbesiktningar.
Upphandla löpande och planerat underhåll genom kostnadseffektiva och hållbara (ram)avtal.
Upprätta drift- och underhållsbudget samt prognos.
Beställa och projektleda mindre hyresgästanpassningar.
Bistå i arbete med kalkyl och systemhandling.
Ansvara för arbetsmiljö, systematiskt brandskyddsarbete, myndighetsbesiktningar, lagefterlevnad och dylikt.
Din profil Vi söker dig med en senior profil och gedigen erfarenhet (10-15 år) av övergripande teknisk fastighetsförvaltning, vilket innebär att du har mycket goda kunskaper inom fastighetsteknik och installationer. Ett krav är att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med drift och underhåll kopplat till kommersiella fastigheter. Klart meriterande är om du har arbetat med labbmiljöer. Du har goda kunskaper i fastighetsekonomi, hyresjuridik och myndighetskrav samt vana att upphandla entreprenörer, konsulter och specialister. Till detta bör läggas ett genuint intresse för miljö- och hållbarhetsrelaterade frågor samt en förmåga att bemöta kunders behov.
Som person utmärker du dig genom en god samarbetsförmåga och vilja att bygga långsiktiga relationer. Du är engagerad, driftig, proaktiv och trivs med att ta eget ansvar och ägarskap. Ett starkt resultat- och kundfokus, och framförallt en god förmåga att kommunicera på olika nivåer är utmärkande för dig. Du kommer att arbeta i ett mindre team och därför krävs en prestigelös inställning till att emellanåt gå utanför befattningsbeskrivningen och hjälpas åt.
Din värdegrund Det är viktigt för oss att du vill arbeta i enlighet med vår värdegrund. På Vectura är relationer A och O. Vi jobbar gärna nära och tillsammans. Det är så vi identifierar utmaningar och hittar nya, relevanta och effektiva, sätt att lösa dem på. Vi drivs av att alltid utvecklas och tror att det alltid måste finnas ett bättre sätt. För oss är det avgörande att satsa på projekt som gör skillnad för människor och för samhället. Det gör vi genom att alltid handla utifrån våra värderingar, people first, step by step och better together.
Varför Vectura? Vi erbjuder dig möjligheten att jobba med spännande och moderna fastigheter i ett erfaret och engagerat team. Här jobbar vi tillsammans i en organisation som präglas av proaktivitet och nyskapande med stort utrymme för påverkan och ansvar. Du kommer till ett innovativt företag med framåtanda som har en långsiktig plan att bygga upp ett hållbart bestånd av kommersiella fastigheter. Där finns i dagsläget ett antal befintliga högprofilerade fastigheter och flera projekt i utveckling. Ambitionerna är höga och du kommer få vara med på en spännande tillväxtresa med stora möjligheter att påverka din vardag.
Information och ansökan I det här uppdraget samarbetar Vectura med TOBLOR Consulting. För mer information kring tjänsten kontakta rekryteringskonsult Tobias Lorentzon, tfn 0735-11 10 60. Tjänsten söks via TOBLORs karriärsida, www.toblor.se.
Urval sker löpande varför vi gärna ser att du skickar din ansökan omgående.
Välkommen med din ansökan!
