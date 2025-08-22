Teknikspecialist inom Konstruktioner
Hos oss på division Nät är du med och bygger ut samt underhåller stamnätet - en avgörande del av Sveriges elektrifiering. För att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag behöver vi varje år bygga 30 mil ledningar och driftsätta 20 stationer. Tillsammans skapar vi en stabil och hållbar energiinfrastruktur för framtiden.Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Som teknikspecialist inom konstruktion kommer du att ansvara för Svenska kraftnäts standardstolpar samt ansvara för de konstruktions och kvalitetsfrågor som uppkommer inom vår projektverksamhet.
I din roll som teknikspecialist inom konstruktion kommer din främsta uppgift vara att samordna arbetet runt stolpkonstruktioner för luftledningar. Rent konkret innebär detta att du kommer att arbeta med nyutveckling och förvaltning av stolpkonstruktioner och styra våra samarbetspartners i våra konstruktionsuppdrag.
Vidare innefattar rollen teknisk kravställning, granskning av beräkningsrapporter och att din expertis används vid framtagande av förfrågningsunderlag och anbudsutvärdering.
Du kommer att arbeta med 3D-cad, granska ritningar och dokumentation från våra leverantörer och säkerställa att rätt kvalitet levereras. Viss konstruktion kommer även att ingå i arbetsuppgifterna.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som är strukturerad och lösningsorienterad med en stark analytisk förmåga. Du uppnår resultat genom ett strukturerat arbetssätt och din förmåga att angripa komplexa problem med väl grundande frågeställningar och analyser. Du har god förmåga att skapa och bibehålla relationer. I och med vårt samarbete med externa parter i Europa behöver du också kunna uttrycka dig i såväl tal som skrift på engelska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har Ingenjörsexamen med inriktning mot materialteknik, maskinteknik, byggteknik eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som myndigheten bedömer som likvärdig.
Du har även:
• Erfarenhet av konstruktion av kraftledningsstolpar över eller lika med 130kV
• Flerårig erfarenhet inom konstruktion och CAD eller hållfasthet för fackverkskonstruktioner i stål
• Goda kunskaper i tal och skrift i svenska och engelska
• B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av andra typer av stålkonstruktioner än fackverksstolpar
• Erfarenhet inom SS EN-1090
• Erfarenhet inom Eurocode EN 1991-1-3, EN 1991-1-4, 1993-1-5, 1993-1-1 och 1993-1-8
• Erfarenhet av design och konstruktion av kraftledningar
• Erfarenhet av att modellera fackverkskonstruktioner i Inventor
• Erfarenhet av FEM-beräkningar
• Erfarenhet av Vault eller motsvarande PDM-program
Tjänsten är placerad på enheten Luftledningsteknik där flertalet tekniska experter arbetar inom olika områden som bland annat ansvarar för den tekniska utformningen av luftledningar och dess fundament. Enheten tillhör Avdelningen Ledningsteknik.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Sista ansökningsdag 25-09-19, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
• Tjänsteresor kan förekomma i denna tjänst, både inom och utanför Europa
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Joakim Larsen, 010-475 8061. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Ethel Marx, 010-475 9937. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll, ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
