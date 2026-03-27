Teknikinformatör / Informationsingenjör

Sigma Technology Information AB / Marknadsföringsjobb / Karlskrona
2026-03-27


Beskrivning av jobbet
Är du teknikintresserad och vill ta steget in i ett nytt yrkesområde?Gillar du att skriva, strukturera och förklara saker på ett tydligt sätt?Känner du att det är dags för en ny riktning i karriären, en där du får kombinera teknik, kommunikation och analys?

Då kan rollen som teknikinformatör vara helt rätt för dig.

Hos Sigma Technology får du möjligheten att växla in i en ny yrkesroll och utvecklas tillsammans med erfarna kollegor, coachande ledare och en kultur där kunskapsdelning är självklar. Du behöver inte ha arbetat som teknikinformatör tidigare - det viktiga är att du är nyfiken, driven och vill bygga kompetens inom området.



Om rollen

Som junior teknikinformatör arbetar du i uppdrag där du får lära dig yrket i praktiken. Du jobbar nära ingenjörer, utvecklare och specialister för att skapa tydlig och strukturerad teknisk information.

Roligt, varierande och lärorikt, perfekt för dig som vill utveckla en ny karriärväg.



Du kommer bland annat att:

skriva tekniska instruktioner, guider och användarmanualer

strukturera och kvalitetssäkra information för olika målgrupper

samla in information via intervjuer, workshops och systemtest

lära dig moderna dokumentationsverktyg, standarder och processer

bidra till att förbättra användarvänlighet och informationsflöden

Du får stort stöd i början och växer successivt in i mer avancerade uppgifter.


Baskunskaper
Vi söker dig som:

har ett stort intresse för teknik, system eller produkter

vill byta karriär eller utvecklas i en ny riktning

uttrycker dig väl i skrift på både svenska och engelska

är noggrann, analytisk och gillar struktur

har lätt för att kommunicera och samarbeta

är nyfiken och motiverad att lära dig ett nytt yrkesområde


Personliga färdigheter, egenskaper, erfarenhet

Meriterande men inte krav:

teknisk eftergymnasial utbildning (kan vara kortare utbildning, YH, universitetskurs)

erfarenhet från industri, IT, support, service, dokumentation eller tekniknära roller

grundläggande vana av dokumentationsverktyg, XML eller Adobe

erfarenhet av att skriva i något sammanhang (arbete, utbildning, fritid)

Det viktigaste är din drivkraft, din lärvilja och ditt engagemang.


Vi erbjuder

en trygg start i yrkesrollen med onboarding

möjlighet att byta karriär och bygga en långsiktig framtid inom teknikinformation

varierande uppdrag i olika branscher, i takt med att du blir mer erfaren

kompetensutveckling genom utbildningar, certifieringar och interna kunskapsforum

flexibla villkor och balans mellan arbete och privatliv

en inkluderande kultur där vi hjälper varandra och har roligt tillsammans

Hos oss får du växa, utvecklas och forma en ny karriär, med trygghet och stöd hela vägen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yuxin.li@sigmatechnology.com

Heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sigma Technology Information AB (org.nr 556348-3634), https://www.sigma.se
371 34  KARLSKRONA

Arbetsplats
Sigma Technology Information

Kontakt
Yuxin Li
yuxin.li@sigmatechnology.com
46723221011

Jobbnummer
9824335

