Teknikinformatör / Informationsingenjör
2026-03-27
Publiceringsdatum2026-03-27Beskrivning av jobbet
Är du teknikintresserad och vill ta steget in i ett nytt yrkesområde?Gillar du att skriva, strukturera och förklara saker på ett tydligt sätt?Känner du att det är dags för en ny riktning i karriären, en där du får kombinera teknik, kommunikation och analys?
Då kan rollen som teknikinformatör vara helt rätt för dig.
Hos Sigma Technology får du möjligheten att växla in i en ny yrkesroll och utvecklas tillsammans med erfarna kollegor, coachande ledare och en kultur där kunskapsdelning är självklar. Du behöver inte ha arbetat som teknikinformatör tidigare - det viktiga är att du är nyfiken, driven och vill bygga kompetens inom området.
Om rollen
Som junior teknikinformatör arbetar du i uppdrag där du får lära dig yrket i praktiken. Du jobbar nära ingenjörer, utvecklare och specialister för att skapa tydlig och strukturerad teknisk information.
Roligt, varierande och lärorikt, perfekt för dig som vill utveckla en ny karriärväg.
Du kommer bland annat att:
skriva tekniska instruktioner, guider och användarmanualer
strukturera och kvalitetssäkra information för olika målgrupper
samla in information via intervjuer, workshops och systemtest
lära dig moderna dokumentationsverktyg, standarder och processer
bidra till att förbättra användarvänlighet och informationsflöden
Du får stort stöd i början och växer successivt in i mer avancerade uppgifter.
Baskunskaper
Vi söker dig som:
har ett stort intresse för teknik, system eller produkter
vill byta karriär eller utvecklas i en ny riktning
uttrycker dig väl i skrift på både svenska och engelska
är noggrann, analytisk och gillar struktur
har lätt för att kommunicera och samarbeta
är nyfiken och motiverad att lära dig ett nytt yrkesområde
Personliga färdigheter, egenskaper, erfarenhet
Meriterande men inte krav:
teknisk eftergymnasial utbildning (kan vara kortare utbildning, YH, universitetskurs)
erfarenhet från industri, IT, support, service, dokumentation eller tekniknära roller
grundläggande vana av dokumentationsverktyg, XML eller Adobe
erfarenhet av att skriva i något sammanhang (arbete, utbildning, fritid)
Det viktigaste är din drivkraft, din lärvilja och ditt engagemang.
Vi erbjuder
en trygg start i yrkesrollen med onboarding
möjlighet att byta karriär och bygga en långsiktig framtid inom teknikinformation
varierande uppdrag i olika branscher, i takt med att du blir mer erfaren
kompetensutveckling genom utbildningar, certifieringar och interna kunskapsforum
flexibla villkor och balans mellan arbete och privatliv
en inkluderande kultur där vi hjälper varandra och har roligt tillsammans
Hos oss får du växa, utvecklas och forma en ny karriär, med trygghet och stöd hela vägen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yuxin.li@sigmatechnology.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigma Technology Information AB
(org.nr 556348-3634), https://www.sigma.se
371 34 KARLSKRONA Arbetsplats
Sigma Technology Information Kontakt
Yuxin Li yuxin.li@sigmatechnology.com 46723221011 Jobbnummer
9824335