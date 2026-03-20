Teknikinformatör
2026-03-20
Publiceringsdatum2026-03-20Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du får en viktig roll i att göra teknisk information tydlig, användbar och lätt att ta till sig i en industrinära verksamhet. Uppdraget fokuserar på att ta fram operatörsinstruktioner, i dagsläget i PowerPoint, och att säkerställa att innehållet håller hög kvalitet för olika målgrupper.
Arbetet sker iterativt och nära verksamheten. Du samlar in information genom intervjuer, fotografering samt hantering av bild och text. Därefter producerar du dokument i rätt mall och system, driver dem genom granskning och ser till att materialet blir godkänt av rätt kompetens. Här får du kombinera språk, struktur och teknisk förståelse i ett uppdrag med många kontaktytor.
ArbetsuppgifterSkapa och uppdatera operatörsinstruktioner i befintliga mallar och system.
Samla in underlag genom intervjuer, fotografering och dialog med olika intressenter.
Bearbeta och strukturera text, bilder och annat innehåll för hög läsbarhet och tydlighet.
Anpassa information för olika målgrupper och användningssituationer.
Samordna granskning, återkoppling och godkännande med relevanta specialister.
Bidra till att utveckla struktur och innehåll i teknisk information för ökad förståelse och användbarhet.
KravErfarenhet av att arbeta som teknikinformatör inom industrin.
Intresse för att skapa, skriva och presentera information för olika målgrupper.
God förmåga att analysera och utveckla innehåll och struktur i teknisk information för bättre läsbarhet och förståelse.
Känsla för språkstil och informationsflöde.
Kunskap om maskindirektivet och maskinsäkerhet.
God kunskap i Officeprogrammen.
Du arbetar strukturerat, systematiskt och noggrant.
Du kommunicerar väl och samarbetar med många olika intressenter, internt och externt.
Du bygger goda relationer och tar stort eget ansvar i ditt arbete.
Flytande svenska och engelska.
Möjlighet att genomföra SSG Entré och drogtest inför uppdragets start.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7438206-1905884". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
371 34 KARLSKRONA
