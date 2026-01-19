Teknikinformatör
2026-01-19
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
Är du en driven teknikinformatör som trivs med att arbeta nära produktionen? Vi söker nu en kommunikativ och strukturerad person för ett konsultuppdrag hos vår kund i Karlskrona. Detta är en unik möjlighet för dig som vill visa vad du går för, då målsättningen är att uppdraget ska övergå i en fast anställning hos kundföretaget.
Om uppdraget
Som teknikinformatör spelar du en central roll i att göra komplex teknik begriplig. Ditt huvudfokus blir att skapa och uppdatera operatörsinstruktioner. Arbetet sker iterativt och i nära samarbete med verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Datainsamling: Genomföra intervjuer med experter, fotografera processer och samla in tekniskt underlag.
Produktion: Skapa och redigera dokument (text och bild) i relevanta mallar, för närvarande främst i PowerPoint.
Kvalitetssäkring: Driva granskningsprocessen och säkerställa godkännande från relevanta sakexperter.
Analys: Utveckla struktur och innehåll för att maximera läsbarhet och användarvänlighet.Publiceringsdatum2026-01-19Profil
Vi söker dig som är en trygg yrkesmänniska med erfarenhet från industrin. Du har en förmåga att snabbt sätta dig in i nya tekniska system och trivs med att arbeta självständigt med stort eget driv.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som teknikinformatör inom industrin.
Mycket goda kunskaper i Office-paketet.
God kännedom om Maskindirektivet och maskinsäkerhet.
Känsla för språkstil, grafiskt flöde och pedagogisk informationsstruktur.
Förmåga att bygga goda relationer och kommunicera effektivt med både interna och externa intressenter.
Som person är du systematisk, noggrann och har ett genuint intresse för att anpassa information efter målgruppens behov.
Praktisk information
Plats: Karlskrona (100% på plats).
Period: 2026-02-02 till 2026-10-05 (med god chans till förlängning/fast anställning).
Omfattning: Heltid.
Krav: Godkänt drogtest krävs innan start. Genomförd SSG Entré-utbildning krävs.
Utrustning: Du förväntas ha tillgång till mobiltelefon samt skyddsutrustning (stålhättaskor och varselväst).Så ansöker du
Vi tillämper löpande urval, vilket innebär att uppdraget kan tillsättas före sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan - skicka in den redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LearnIT i Forsbacka
371 00 KARLSKRONA Arbetsplats
LearnIT Jobbnummer
9690757