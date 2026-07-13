Tekniker VS
Region Kalmar län / Maskiningenjörsjobb / Oskarshamn Visa alla maskiningenjörsjobb i Oskarshamn
2026-07-13
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Vill du arbeta med teknik i en samhällsviktig verksamhet där ditt arbete bidrar till att vården fungerar varje dag? Vi söker nu en tekniker inom VS till fastighetsdriften på Oskarshamns sjukhus.
Som tekniker inom VS får du ett varierat och utvecklande arbete med stort ansvar. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor med installation, service och underhåll av VS-utrustning och system i våra fastigheter. I rollen ingår också arbete med medicinteknisk utrustning som desinfektionsutrustningar samt förebyggande och avhjälpande underhåll av andra fastighetstekniska installationer. Efter introduktionstid deltar du i vårt beredskapsarbete, med en inställelsetid till Oskarshamns sjukhus på högst 45 minuter.
Vi värdesätter arbetsglädje och trivsel – vårt mål är att vara den bästa arbetsplatsen!
Om dig
Vi söker dig som har relevant utbildning inom VS eller motsvarande kompetens/erfarenhet. Hos oss tillhör du en liten arbetsgrupp på sju personer med olika kompetens, du behöver därför vara självgående och ha några års erfarenhet av service och underhåll för att lyckas i tjänsten, gärna från en större verksamhet. God IT-vana är viktigt eftersom Region Kalmar län satsar på nya och moderna fastigheter som medför omfattande teknik och säkerhet. B-körkort är ett krav med anledning av beredskapstjänstgöring samt att tjänsten innebär en del arbeten i våra ytterområden i mellersta länet.
Hos oss kombinerar du din kunskap som tekniker med servicekänsla och gott kundbemötande. Du är engagerad i ditt arbete och nyfiken på att lära samt dela med dig av din kunskap för att utveckla dig själv och vår verksamhet. Du har en god samarbetsförmåga och tycker om möten med människor. Som person är du flexibel och har ett genuint intresse för teknik. Du ärr också kvalitetsmedveten och har förmågan att lägga upp ditt arbete på ett effektivt sätt för vår verksamhet.
Tjänsten kan komma att säkerhetsprövas.
Din framtida arbetsplats
Vi erbjuder dagtidsarbete måndag–fredag med möjlighet till flexibel arbetstid. Placering är på Oskarshamns sjukhus. Hos oss får du möjlighet att växa i din yrkesroll genom samarbete med kunniga kollegor samt via interna och externa utbildningar. Fastighetsdriftens uppdrag är att ansvara för drift och underhåll av Region Kalmar läns komplexa byggnader och utrustningar. Vi arbetar med avancerad teknik, vilket är en stor del av dagens sjukvård. Det är extra viktigt att den tekniska utrustningen fungerar och utvecklas, eftersom den kan vara med och rädda liv.
Vi är en del av Regionservice, som är 500 medarbetare med specialkompetens inom flera olika yrkesområden. Tillsammans ansvarar, utför och utvecklar vi servicetjänster för Region Kalmar läns verksamheter.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Rösvägen 1 (visa karta
)
572 51 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionservice Jobbnummer
10000502