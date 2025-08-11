Tekniker vattenmätarbyten
Vi söker nu efter två tekniker för vattenmätarbyten till en av våra kunder i Stockholmsområdet.
Du kommer jobba med vattenmätarbyten i stor Stockholm med omnejd.
Vi ser gärna att du som söker har en bakgrund inom vvs eller montering. Dock inget krav. Du kanske har erfarenhet inom fastighetsskötsel eller är en person som överlag är händig och gillar skruva, meka etc. Du kommer i ditt arbete träffa mycket människor så du behöver vara någon med social kompetens och gilla kundbemötande.
Tjänsten innebär att jobba mot förbokade möten. Alla byten man gör skall bokföras så en del administrativt arbete ingår i tjänsten. Du kommer att få ha en företagsbil som du kan utgå hemifrån med och köra direkt ut på jobb.
Start: Omgående eller efter överenskommelse.
Arbetstider: Dagtid 7-16
Du som söker bör vara bosatt i närområdet, då tjänsten kan komma att leda till en anställning på företaget.Profil
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
