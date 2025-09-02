Tekniker/Ställare
2025-09-02
Vi söker en Ställare/Tekniker
Vill du bli en del av Emballator Lagan AB och medverka till en säker, effektiv och hållbar produktion
Om rollen
I rollen som Ställare/Tekniker på Emballator Lagan AB i Ljungby är dina huvudsakliga arbetsuppgifter förbereda och genomföra verktygsbyten och inställning av tillhörande produktionsutrustning. Ansvarar för att gällande produktkontroll genomförs innan överlämning sker till löpande tillverkning.
Vara en del av skiftteamen och vid maskinstillestånd felsöka och åtgärda problem för att åtgärda produktionsstörningar. Vara kontakten till Produktionssupport vid överlämning av större störningar vid stillestånd.
Vara ett stöd till Maskskötare/Maskinoperatörer i löpande tillverkning och medverka till kompetensutveckling. Vid behov även hoppa in som Maskinskötare på skiften.
Dessutom värdesätter vi laganda och förmågan att vara flexibel som person och därmed snabbt kunna ställa om.
Du ingår i vårt Produktionsteamet och är en del av skiften och rapporterar till våra Produktionsledare.
Våra arbetstider är 2-skift, ständigt nattskift och helgskift och vi söker medarbetare till 2-skift och nattskift med möjlighet att kunna arbeta helgskift enligt rullande schema.
Om dig
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet som Tekniker/Ställare. Det är en fördel om du varit inom formsprutningsindustrin men du kan ha annan bakgrund och ändå vara helt rätt för oss!
Vi tror på starkt lagarbete, både inom den enskilda arbetsgruppen men också genom hela företaget. Vi strävar efter att vara en öppen och nyfiken organisation, där vi delar vår kunskap och där vi inspirerar varandra.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Supply chain chef Robert Andersson 0372 363 306 eller HR chef Ann-Sofi Lindén 070-224 2646.
Varmt välkommen med din ansökan, urval görs löpande så ansök redan idag!
Detta är ett heltidsjobb.
