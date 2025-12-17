Tekniker/orkestervaktmästare
2025-12-17
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Vill du arbeta nära musik, människor och scenkonst? Trivs du i en praktisk och omväxlande roll? Vi söker nu en orkestervaktmästare som vill vara med och skapa bästa möjliga förutsättningar för konserter och repetitioner.
Som orkestervaktmästare ansvarar du för att skapa optimala förutsättningar för orkesterns arbete, både före och efter konserter och repetitioner. Du arbetar nära musiker, tekniker och produktionspersonal i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
* Förbereda och ställa i ordning scener enligt orkesterns och dirigentens önskemål
* Placera och hantera stolar, notställ och annan scenutrustning
* Hantera instrumenttransporter
* Utföra enklare reparationer och underhåll
* Assistera vid ljud- och ljusinställningar vid behovKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är praktiskt lagd och trivs med fysiskt arbete
* Har god servicekänsla och samarbetsförmåga
* Är flexibel och kan arbeta oregelbundna tider vid behov
* Klarar av att arbeta under tidspress och i en föränderlig miljö
Meriterande för tjänsten är om du har:
* Erfarenhet från arbete inom scenkonst, kultur eller evenemangsverksamhet
* Tekniska kunskaper inom ljud, ljus eller scenteknik
Vi erbjuder:
* Ett varierande och socialt arbete nära musiker och scenproduktion
* En kreativ arbetsmiljö där du bidrar direkt till publikens upplevelse
* Möjlighet att utvecklas inom teknik och scenproduktion
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat.
Inom Gävle kommun finns ett beslut om rätt till heltid, det innebär att tillsvidareanställda kan begära att tjänsten ska vara en heltidsanställning. Denna begäran ska tillgodoses inom sex månader, tidigast räknat från anställningens första dag. För att få rätten till heltid tillgodosedd kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter än de som i normalfallet ingår inom ramen för din anställning.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Scenchef
